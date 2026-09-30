Η DS Automobiles στην Auto Athina 2026 με πανελλήνια πρεμιέρα

Η DS Automobiles προσκαλεί το ελληνικό κοινό στην Auto Athina 2026, όπου παρουσιάζει τη νέα γενιά της μάρκας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τρεις δημιουργίες που εκφράζουν τη σύγχρονη προσέγγισή της στη γαλλική Τέχνη του Ταξιδιού. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του.

Το νέο DS N°7: Πανελλήνια πρεμιέρα στην Auto Athina

Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του. Αυτό το μοντέλο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την DS Automobiles, τοποθετούμενο στην καρδιά της premium κατηγορίας των SUV.

Πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το DS N°7. Το μοντέλο εξελίσσει τη φιλοσοφία του DS 7, συνδυάζοντας ισορροπημένες αναλογίες και δυναμική παρουσία ενός premium SUV. Παράλληλα, προσφέρει γενναιόδωρους χώρους και ένα εκλεπτυσμένο εσωτερικό, σχεδιασμένο με επίκεντρο την άνεση και την ευεξία των επιβατών.

Σχεδίαση, τεχνολογία και αυτονομία του DS N°7

Η εξωτερική εμφάνιση του DS N°7 χαρακτηρίζεται από τη νέα φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE, η οποία σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, διαμορφώνει μια άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία. Η αεροδυναμική του μοντέλου είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με συντελεστή Cd 0,26, συμβάλλοντας τόσο στην αισθητική όσο και στην αποδοτικότητα του νέου οχήματος.

Στην ηλεκτρική έκδοση Long Range, το DS N°7 προσφέρει μικτή αυτονομία 740 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου, η αυτονομία ανέρχεται στα 480 χιλιόμετρα. Επιπλέον, το όχημα μπορεί να ανακτήσει 190 χιλιόμετρα αυτονομίας με μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Στο εσωτερικό του DS N°7, η γαλλική δεξιοτεχνία συναντά την προηγμένη τεχνολογία. Υλικά υψηλής ποιότητας και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της DS συνδυάζονται με μια σειρά τεχνολογιών. Αυτές περιλαμβάνουν τα συστήματα DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXELVISION, DS NIGHT VISION και DS IRIS SYSTEM. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υπηρετεί την άνεση, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία ταξιδιού First Class.

Η ηλεκτρική ναυαρχίδα DS N°8

Δίπλα στο DS N°7, παρουσιάζεται το DS N°8, η 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles. Το συγκεκριμένο μοντέλο βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας της μάρκας και εκφράζει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο το όραμά της για το ηλεκτρικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων.

Το DS N°8 συνδυάζει την avant-garde σχεδίαση με εξαιρετική άνεση και κορυφαία αποδοτικότητα. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση στο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Το αγωνιστικό πνεύμα του N°4 PERFORMANCE Line

Την παρουσία της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 ολοκληρώνει το N°4 PERFORMANCE Line. Πρόκειται για μια ξεχωριστή έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει στον δρόμο το αγωνιστικό πνεύμα και την αισθητική της Formula E.

Αυτό το μοντέλο προσθέτει μια δυναμική διάσταση στην παρουσία της μάρκας, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις και την τεχνογνωσία που προέρχεται από τον κόσμο των αγώνων.

Η κοινή φιλοσοφία των μοντέλων DS

Τα τρία μοντέλα που παρουσιάζονται, το DS N°7, το DS N°8 και το N°4 PERFORMANCE Line, διαθέτουν διαφορετικό χαρακτήρα, ωστόσο μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία περιλαμβάνει την avant-garde σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και την εξαιρετική άνεση.

Κάθε δημιουργία της DS Automobiles χαρακτηρίζεται από τη γαλλική τεχνογνωσία, η οποία είναι εμφανής σε όλα τα εκθέματα. Η μάρκα συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, συνδυάζοντας την καινοτομία με την παράδοση της γαλλικής πολυτέλειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki