Οι «Κόκκινες τουλίπες» της αγωνίας: Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Οι «Κόκκινες τουλίπες» της αγωνίας: Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου, με τίτλο «ΜΑΡΓΚΙ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ», πρόκειται να ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη. Οι παραστάσεις ξεκινούν από τις 16 Οκτωβρίου και θα είναι περιορισμένου αριθμού. Τον κεντρικό ρόλο επί σκηνής ερμηνεύει η Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου, σε ένα ψυχολογικό δράμα μυστηρίου που υπόσχεται ανατροπές.

Το ψυχολογικό Δράμα μυστηρίου

Η νέα θεατρική παραγωγή παρουσιάζεται ως ένα καθηλωτικό ψυχολογικό δράμα μυστηρίου. Το έργο είναι γεμάτο ανατροπές, καθώς εξερευνά σε βάθος τις πολύπλοκες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων.

Παράλληλα, θίγει το ζήτημα της χειραγώγησης και των αόρατων κληρονομιών που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Η κεντρική ιδέα περιστρέφεται γύρω από έναν έρωτα που σταδιακά μετατρέπεται σε ένα δυσεπίλυτο αίνιγμα, προκαλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί για την αληθινή φύση των ανθρώπινων δεσμών.

Η υπόθεση της Μάργκι και του Τζο

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μάργκι, η οποία, πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία της με τον Τζο, βρίσκεται σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τι απέγινε η ζωή που κάποτε ονειρεύτηκε. Αυτή η αναζήτηση την οδηγεί σε ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν της.

Η Μάργκι προσπαθεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου όλα άλλαξαν, αναζητώντας το πρώτο σημάδι αυτής της μεταστροφής. Το έργο θέτει το ερώτημα πόσο καλά γνωρίζουμε πραγματικά τους ανθρώπους που αγαπάμε, καθώς όσα κάποτε έμοιαζαν αθώα, αποκτούν σταδιακά ένα εντελώς διαφορετικό βάρος και σημασία στην πορεία του χρόνου.

Ο κύκλος των γενεών και το τίμημα

Καθώς η Μάργκι εμβαθύνει στο παρελθόν της, αποκαλύπτεται κάτι πολύ πιο βαθύ από μια απλή ιστορία έρωτα. Έρχεται στην επιφάνεια ένας κύκλος που φαίνεται να περνά από γενιά σε γενιά, απαιτώντας διαρκώς το ίδιο τίμημα από τους εμπλεκόμενους.

Το έργο θέτει καίρια ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία της ζωής, ρωτώντας πότε αρχίζει πραγματικά μια ζωή να ανήκει σε εκείνον που τη ζει. Η Μάργκι βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα αν θα επαναλάβει την ιστορία που της παραδόθηκε ή αν θα βρει τη δύναμη να διακόψει αυτόν τον κύκλο.

Η παράσταση υπογραμμίζει ότι μερικές φορές η πιο δύσκολη απόδραση δεν είναι από έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση, αλλά από την ίδια την ιστορία που έχει μάθει κανείς να λέει στον εαυτό του, μια ιστορία που μπορεί να τον κρατά δέσμιο.

Οι συντελεστές της παράστασης

Στην παραγωγή του έργου «ΜΑΡΓΚΙ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ» συμμετέχει μια ομάδα έμπειρων συντελεστών. Τις καλλιτεχνικές συμβουλές παρέχουν ο Δημήτρης Βαρβαρήγος και η Πάντυ Ντουμάζιου, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Ο σχεδιασμός των φωτισμών ανήκει στον Μανώλη Μπράτση, ενώ η Σταύρη Ντουμάζιου, εκτός από τη συγγραφή, έχει αναλάβει και τη μουσική επιμέλεια και τα σκηνικά του έργου. Την επεξεργασία ήχου και την ηχογράφηση επιμελήθηκε το Studio eNCORE, προσδίδοντας την απαραίτητη ακουστική ατμόσφαιρα.

Την κινησιολογία της παράστασης έχει αναλάβει η Πάντυ Ντουμάζιου, ολοκληρώνοντας το καλλιτεχνικό επιτελείο που φέρνει στη σκηνή αυτή την ιστορία.

Πληροφορίες για τις παραστάσεις

Το θεατρικό έργο «ΜΑΡΓΚΙ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ» θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Αλκμήνη, ξεκινώντας από τις 16 Οκτωβρίου. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για περιορισμένο αριθμό, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει αυτό το ψυχολογικό δράμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki