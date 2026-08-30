Οι τηλεοπτικές σειρές που ξεχώρισαν και για τα εμβληματικά τους αυτοκίνητα

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που έγραψαν ιστορία για το σενάριο ή τους πρωταγωνιστές τους, αλλά και εκείνες στις οποίες ο συν-πρωταγωνιστής πατούσε σε τέσσερις τροχούς. Τα αυτοκίνητα της μικρής οθόνης δεν ήταν απλώς μεταφορικά μέσα, αλλά οχήματα που διαμόρφωσαν την αισθητική ολόκληρων δεκαετιών και γέννησαν παιδικά όνειρα. Πίσω από τις εντυπωσιακές σκηνές καταδιώξεων και την αισθητική των περασμένων δεκαετιών, κρύβεται ένα παρασκήνιο γεμάτο δικαστικές διαμάχες, εκατοντάδες κατεστραμμένα αμαξώματα και ειδικές τεχνικές μετατροπές.

Ο KITT, ο αυτόνομος χαρακτήρας με τη μυστική φωνή

Το τροποποιημένο Pontiac Firebird Trans Am του 1982, γνωστό ως KITT, δεν ήταν απλώς το όχημα του Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Αντιθέτως, αποτέλεσε έναν αυτόνομο χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μιλούσε, σκεφτόταν και έσωζε την κατάσταση στις περιπέτειες της σειράς.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια που αφορούν τον KITT κρύβεται πίσω από τη φωνή του. Ο ηθοποιός Γουίλιαμ Ντάνιελς, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στο θρυλικό αυτοκίνητο, είχε ζητήσει να μην εμφανίζεται το όνομά του στους τίτλους της σειράς. Ο λόγος ήταν η επιθυμία του να διατηρηθεί ο μύθος γύρω από τον χαρακτήρα του KITT.

Ο Ντάνιελς ηχογραφούσε τις ατάκες του ολομόναχος, ολοκληρώνοντας τη δουλειά του σε ελάχιστο χρόνο. Μάλιστα, η πρώτη φορά που συναντήθηκε από κοντά με τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ ήταν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της παραγωγής, παρόλο που η σειρά σημείωνε ήδη τεράστια επιτυχία και οι δύο άνδρες συνεργάζονταν στενά για τη δημιουργία του τηλεοπτικού φαινομένου.

Η διαμάχη της Ferrari και οι λευκές Testarossa του Μαϊάμι

Στις πρώτες σεζόν μιας άλλης δημοφιλούς σειράς, ο Ντον Τζόνσον οδηγούσε μια μαύρη Ferrari Daytona Spyder. Ωστόσο, αυτό το όχημα δεν ήταν μια αυθεντική Ferrari, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσε ρεπλίκα, βασισμένη στο σασί μιας Chevrolet Corvette C3.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ferrari, η οποία κατέθεσε μήνυση κατά της παραγωγής για προσβολή εμπορικού σήματος. Η λύση που βρέθηκε στο ζήτημα ήταν κινηματογραφική και εντυπωσιακή: η παραγωγή αποφάσισε να ανατινάξει τη ρεπλίκα στην αρχή της τρίτης σεζόν της σειράς.

Μετά την καταστροφή της ρεπλίκα, η Ferrari δώρισε στη σειρά δύο ολοκαίνουργιες, γνήσιες μαύρες Testarossa. Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, όμως, αποφάσισε αμέσως να τις βάψει λευκές. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς διαπίστωσε ότι το λευκό χρώμα αποτυπωνόταν πολύ καλύτερα στις νυχτερινές λήψεις, στους δρόμους του Μαϊάμι, προσδίδοντας μια ξεχωριστή αισθητική στις σκηνές.

Ο «General Lee» και οι εκατοντάδες καταστροφές αυτοκινήτων

Ο «General Lee», το πορτοκαλί Dodge Charger του 1969, με τις κολλημένες πόρτες και τη σημαία του Συνομοσπονδίας στην οροφή, χάρισε στην τηλεόραση μερικά από τα πιο εντυπωσιακά άλματα. Το τίμημα, όμως, για τα γυρίσματα αυτών των σκηνών ήταν βαρύ, καθώς συνεπάγονταν την καταστροφή πολλών οχημάτων.

Σε κάθε επεισόδιο της σειράς, καταστρέφονταν κατά μέσο όρο ένα με δύο αυτοκίνητα. Ο συνολικός αριθμός των Dodge Charger που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς ξεπέρασε τα 300 μοντέλα, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση των απαιτήσεων της παραγωγής.

Η συνεχής καταστροφή των οχημάτων οδήγησε σε σοβαρή έλλειψη του συγκεκριμένου μοντέλου στην αγορά. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η παραγωγή ναύλωνε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Με αυτόν τον τρόπο, εντόπιζαν από ψηλά παρατημένα Charger σε αυλές και χωράφια σε όλη την Αμερική, αγοράζοντάς τα επί τόπου από τους ιδιοκτήτες τους για να συνεχιστούν τα γυρίσματα.

Η κόκκινη Ferrari 308 GTS στη Χαβάη

Μια άλλη κόκκινη Ferrari, συγκεκριμένα το μοντέλο 308 GTS, ταυτίστηκε απόλυτα με το στιλ του Τομ Σέλεκ. Το όχημα αυτό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του ηθοποιού στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ειδικά στις σκηνές που διαδραματίζονταν στη Χαβάη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta