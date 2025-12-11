# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στάθης Λιβαθινός: «Το ημερολόγιο ενός τρελού» με τον Γιώργο Δάμπαση στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Η υπογραφή του Στάθη Λιβαθινού και η καθηλωτική ερμηνεία του Γιώργου Δάμπαση στο αριστούργημα του Γκόγκολ
 
Μετά τις εντυπωσιακές επιτυχίες των τελευταίων ετών στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, ο Στάθης Λιβαθινός και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» επιστρέφουν θριαμβευτικά το 2025 με ένα από τα εμβληματικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας:
«Το ημερολόγιο ενός τρελού» του Νικολάι Γκόγκολ.

Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Δάμπασης, σε μια ερμηνεία που ήδη έχει συζητηθεί: εκρηκτική, τρυφερή, σπαρακτική και βαθιά ανθρώπινη. Μια ερμηνεία που μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα πεδίο μάχης ανάμεσα στη λογική και στο όνειρο.

Το αριστουργηματικό αφήγημα του Γκόγκολ παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε μια νέα, τολμηρή και αποκαλυπτική θεατρική ανάγνωση.

 
Ένα ταξίδι στον νου ενός «μικρού» ανθρώπου που γίνεται τεράστιος στη σκηνή
Ο Ποπρίτσιν, ένας ταπεινός υπάλληλος που κανείς δεν προσέχει, παλεύει με την αίσθηση της αποτυχίας και της αορατότητας. Μέχρι που ένας ξαφνικός έρωτας πυροδοτεί μια εσωτερική έκρηξη· μια κατάβαση και ταυτόχρονα μια άνοδο σε έναν κόσμο όπου το πραγματικό και το φανταστικό μπλέκονται αξεχώριστα.

Ο Γιώργος Δάμπασης, με μοναδικό σωματικό και ψυχικό παλμό, ξεδιπλώνει μπροστά στο κοινό όλα τα χρώματα της ανθρώπινης ψυχής: την αγωνία, τη λαχτάρα, τη φαντασία, την τρέλα που μεταμορφώνεται σε λύτρωση.

Δύο ακόμη πρόσωπα λειτουργούν σαν καθρέφτες, οδηγοί και αντίπαλοι του ήρωα, συνοδεύοντάς τον σε μια διαδρομή συγκλονιστική, ποιητική και ανεξίτηλη.

 
Μια παράσταση που δεν βλέπεις – τη ζεις.
Η «ανύψωση» του Ποπρίτσιν γίνεται μπροστά στα μάτια μας: από την ασφυκτική καθημερινότητα στη δική του, προσωπική αποκάλυψη.
Μια νέα πραγματικότητα, που για κάποιους ονομάζεται τρέλα. Για εκείνον, όμως, είναι ελευθερία.

