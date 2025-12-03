Η προσωπική σας μουσική χρονιά αποκαλύπτεται: Διαθέσιμο πλέον το Spotify Wrapped 2025

Η στιγμή που περιμένουν κάθε Δεκέμβριο εκατομμύρια χρήστες έφτασε. Το Spotify κυκλοφόρησε επίσημα το Wrapped 2025, την ετήσια ανασκόπηση που «ξετυλίγει» όλα όσα ακούσατε μέσα στη χρονιά, από τα τραγούδια που λιώσατε στις επαναλήψεις μέχρι τους καλλιτέχνες που δεν σταματήσατε να στηρίζετε.

Η δημοφιλής καμπάνια επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό, σύντομο slideshow που εμφανίζεται μέσα στην εφαρμογή και παρουσιάζει τις μουσικές σας συνήθειες με μοναδική αισθητική. Εκεί θα βρείτε στατιστικά για τα κορυφαία κομμάτια, άλμπουμ και podcasts που σας συνόδευσαν το 2025, αλλά και το κατά πόσο συγκαταλέγεστε στους «super fans» των αγαπημένων σας δημιουργών.

Παράλληλα, το Spotify δημοσιεύει και τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες και άλμπουμ παγκοσμίως, αντλώντας στοιχεία από περισσότερους από 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Γιατί μπορεί να μην εμφανίζεται το Wrapped στην εφαρμογή

Αν δεν βλέπετε το Wrapped στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, μην ανησυχείτε. Συμβαίνει συχνά και συνήθως οφείλεται σε δύο λόγους:

Χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής.

Η ενότητα δεν έχει φορτώσει ακόμη στο μενού.

Η Spotify προτείνει να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Για να το κάνετε:

Στο iPhone, μπείτε στο App Store → Spotify → Ενημέρωση.

Στο Android, μεταβείτε στο Google Play Store → Spotify → Ενημέρωση.

Μπορείτε επίσης να μπείτε απευθείας στο Wrapped μέσω του ειδικού συνδέσμου της πλατφόρμας, σε περίπτωση που η ενότητα δεν εμφανίζεται στην αρχική σας.

Πώς να μοιραστείτε τη μουσική ανασκόπηση του 2025

Μόλις ανοίξετε την παρουσίαση, θα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε κάθε κάρτα στα social media με το κουμπί Share. Το Wrapped υποστηρίζει απευθείας κοινοποίηση σε:

Instagram

Facebook

X (Twitter)

TikTok

Έτσι, μπορείτε εύκολα να δείξετε στους φίλους σας τι ακούγατε περισσότερο —είτε είναι αντικείμενο υπερηφάνειας είτε… μια μικρή μουσική «ενοχή» που δεν καταγράφεται στον Δεκέμβριο, αφού η συλλογή δεδομένων σταματά λίγες εβδομάδες πριν.

