Δώρα Χριστουγέννων για την οικογένεια : 3 πρωτότυπες ιδέες

Ανακαλυψε τις ωραιότερες ιδέες για δώρο Χριστουγέννων, που θα εντυπωσιάσουν όλη την οικογένεια και θα κάνουν την παραμονή ξεχωριστή!

Όσο οι γιορτές πλησιάζουν, τόσο πιο πολύ μας προβληματίζει τι θα αγοράσουμε για κάθε μέλος της οικογένειας. Μερικές φορές κάποιες μικρές εκπλήξεις και κάποιες δημιουργικές προτάσεις δείχνουν ότι έχεις αφιερώσει χρόνο και έχεις αφοσιωθεί στο να επιλέξεις το καλύτερο δώρο για τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σου. Για παράδειγμα, ένα advent calendar, είναι μία καλή επιλογή η οποία σου δίνει την χαρά του να περιμένεις κάτι καθημερινά και προσθέτει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό για τις γιορτές. Αν ψάχνεις κι εσύ κάτι τέτοιο τότε συνέχισε να διαβάζεις παρακάτω για να μάθεις ποιες είναι οι 3 πρωτότυπες ιδέες που προτείνουμε εμείς να εντάξεις στην λίστα των δώρων που θα αγοράσεις για την οικογένειά σου φέτος.

1. Θεματικό advent calendar

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά στοιχεία των γιορτών είναι η καθημερινή προσμονή μέχρι την μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων. Γι’ αυτό ένα advent calendar προσθέτει μια γλυκιά πινελιά σε αυτή τη προσμονή καθώς καθημερινά περιμένεις να ανοίξεις ένα κουτί και να βγάλεις από μέσα το δώρο σου. Στην αγορά υπάρχουν πολλά θεματικά advent calendar για την εποχή των Χριστουγέννων, αλλά παράλληλα μπορείς να εμπνευστείς από αυτά και να φτιάξεις εσύ το δικό σου ανάλογα με τα δωράκια που θέλεις να χαρίσεις στα μέλη της οικογένειας σου. Δεν χρειάζεται κάθε κουτί να έχει μέσα ένα ακριβό δώρο, μερικές ημέρες μπορεί να έχουν μέσα σοκολατάκια και αφιέρωμα, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να έχουν μικρά δώρα μέχρι να φτάσουμε στο κυρίως δώρο την ημέρα των Χριστουγέννων. Ετσι, κάθε μέρα γίνεται γιορτή και κανείς την αναμονή ακόμα πιο ευχάριστη.

2. Προσωποποιημένα δώρα

Όταν θέλεις να δείξεις πραγματική αφοσίωση, τότε πάντα επιλέγεις προσωποποιημένα δώρα. Εκτός του ότι δείχνουν πόσο πολύ σκέφτεσαι και αγαπάς το άτομο αυτό, του χαρίζεις και κάτι μοναδικό το οποίο το έχει μόνο αυτός. Στα προσωποποιημένα δώρα μπορείς να βρεις πράγματα όπως κούπες για τον καθημερινό καφέ, κοσμήματα, ημερολόγια ή ακόμα και χειροποίητα διακοσμητικά αντικείμενα. Πάνω σε αυτά μπορείς να χαράξεις το όνομα, την ημερομηνία γέννησης ή κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, σε έναν γιατρό μπορούμε να δωρίσουμε ένα στυλο με χάραξη το όνομα του και μια ατζέντα με κάποια φράση που του αρέσει πολύ. Η μαγεία βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες, επομένως ένα δώρο που έχει προσωπικό χαρακτήρα γίνεται πάντα πιο ξεχωριστό. Σκέψου τα χόμπι αυτού του ανθρώπου, τις αγαπημένες του συνήθειες ή ακόμα και απλές καθημερινές εκφράσεις που λέτε μεταξύ σας.



3. Άλμπουμ με φωτογραφίες

Αν σκέφτεσαι να δωρίσεις κάτι το οποίο είναι πιο συναισθηματικό, τότε ένα άλμπουμ γεμάτο φωτογραφίες της οικογένειας ή άλλων αγαπημένων προσώπων είναι το τέλειο δώρο που δεν χάνεται ποτέ. Μπορείς να το γεμίσεις με αναμνήσεις από το έτος που πέρασε, με εξώφυλλο που θα αναγράφει «Αναμνήσεις από …» και θα αναγράφεται το έτος. Μπορείς σε αυτό το άλμπουμ να προσθέσεις ακόμα και λεπτομέρειες κάτω από κάθε φωτογραφία, για παράδειγμα που τραβήχτηκε και πότε ή να προσθέσεις και κάποιο αφιέρωμα. Πρόκειται για κάτι πολύ δημιουργικό που θα λατρέψουν όλες οι ηλικίες και θα το έχουν για πάντα μαζί τους. Να θυμάσαι ότι μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, άρα ένα άλμπουμ με φωτογραφίες γεμάτο αναμνήσεις είναι σαν οικογενειακό κειμήλιο.

