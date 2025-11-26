Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ανάβει την Πέμπτη το δέντρο στο Σύνταγμα – Γιορτινό θέαμα με συναυλία Μουζουράκη

Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, καθώς το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος θα φωτιστεί επίσημα σε μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου. Το έλατο, ύψους 19 μέτρων, έφτασε από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας ειδικά για τη φετινή γιορτή, έχοντας μεταφερθεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες από το Δασαρχείο Βυτίνας.

Το πρόγραμμα της γιορτινής βραδιάς

Η εκδήλωση ξεκινά στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας το πρώτο ζεστό, εορταστικό στίγμα στην πόλη.

Λίγο αργότερα, στις 18:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα πραγματοποιήσει μια μουσική «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού προς την πλατεία Συντάγματος, καλώντας τους Αθηναίους να ακολουθήσουν τον ρυθμό και να συμμετάσχουν ενεργά στη γιορτή.

Στις 18:30, ο Πάνος Μουζουράκης θα ανέβει στη σκηνή για ένα ειδικά σχεδιασμένο χριστουγεννιάτικο live show, δίνοντας τον δικό του τόνο στην εκδήλωση.

Το μεγάλο στιγμιότυπο της βραδιάς θα έρθει στις 19:30, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να αποκαλυφθεί ο φετινός λαμπερός διάκοσμος της πλατείας.

Μετά το άναμμα του δέντρου, η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη θα συνεχιστεί έως τις 20:30, με παρουσιαστές τον Κρατερό Κατσούλη και τη Ντόρα Μακρυγιάννη. Η εκδήλωση θα διαθέτει και ταυτόχρονη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, για πλήρη προσβασιμότητα.



Ένα Σύνταγμα πιο φωτεινό από ποτέ – 168.000 λαμπάκια στο κέντρο της πόλης

Ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της πλατείας Συντάγματος περιλαμβάνει φέτος:

21.000 μέτρα γιρλάντας

168.000 λαμπάκια

Κόκκινες και χρυσές μπάλες

Φωτεινά plexiglass στολίδια

3.000 μέτρα λαμπερών φωτακιών

Εντυπωσιακές επίγειες κατασκευές

Μετά τις γιορτές, το έλατο θα παραχωρηθεί στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά ως πρώτη ύλη για ξυλογλυπτικά έργα.



Χριστούγεννα σε όλη την Αθήνα – Τι θα δούμε στους δρόμους

Την ίδια ημέρα, θα παρουσιαστεί και ο στολισμός της πόλης:

Η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας και η Ερμού έχουν ήδη στολιστεί με φωτοσωλήνες, λαμπιόνια, γιρλάντες και φωτεινά στοιχεία.

Στην Ερμού διατηρείται η γνωστή φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες, ενώ φέτος προστίθενται νέα αστεράκια και γιρλάντες.

Στην πλατεία Μητροπόλεως θα υπάρχει χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο φωτογράφισης και διάδρασης για μικρούς και μεγάλους, οπτικά συνδεδεμένος με τον πεζόδρομο της Ερμού.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα παρουσιάζει καθημερινά συγχρονισμένα υδάτινα σόου με μουσική.

Ο στολισμός της Αθήνας βασίζεται σε φωτισμό LED χαμηλής κατανάλωσης και περιλαμβάνει:

78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων

2.113 επίστηλα διακοσμητικά

1.325 εναέρια στολίδια

11.933 μέτρα φωτοσωλήνες

47 επίγειες κατασκευές

