Έναν ακήρυχτο πόλεμο κατά της Ευρώπης διεξάγει η Ρωσία, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS). Το Ινστιτούτο προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας επίθεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ανθρώπινες απώλειες, φέρνοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμέτωπες με δύσκολες αποφάσεις. Οι ρωσικές ενέργειες στοχεύουν κρίσιμες υποδομές στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι ρωσικοί στόχοι στην Ευρώπη και οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με την έκθεση του IISS, η Ρωσία, η οποία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει θέσει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτές περιλαμβάνουν σιδηροδρομικά δίκτυα, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αμυντικές βιομηχανίες. Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι να αυξήσει το κόστος της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία, χωρίς να οδηγηθεί σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση με τη Δύση.

Παράλληλα, η Ρωσία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες διαφωνίες στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο «αόρατο πόλεμο» που διεξάγεται με έμμεσες μεθόδους, αλλά με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Αύξηση στις επιχειρήσεις δολιοφθοράς

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το IISS δείχνουν μια ανησυχητική τάση. Παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων περιστατικών ρωσικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη παρουσίασαν αύξηση κατά 16% μέσα στους 12 μήνες που προηγήθηκαν του Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό υποδηλώνει μια μετατόπιση προς πιο στοχευμένες και δυνητικά πιο καταστροφικές ενέργειες.

Την ίδια περίοδο, τα περιστατικά στα οποία χρησιμοποιήθηκαν εμπρησμοί και εκρηκτικά σχεδόν διπλασιάστηκαν, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης και την υιοθέτηση πιο βίαιων μεθόδων. Οι ενέργειες αυτές, αν και δεν συνιστούν άμεση στρατιωτική σύγκρουση, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Γερμανία και Πολωνία στο επίκεντρο

Οι αναλυτές του IISS εκτιμούν ότι η Γερμανία και η Πολωνία θα παραμείνουν οι βασικοί στόχοι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο λόγος είναι ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν τα δίκτυα μεταφορών, οι υποδομές εφοδιασμού και οι βιομηχανίες τους στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η στόχευση αυτών των χωρών αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ειδικότερα, περισσότερο από το ήμισυ των περιστατικών που καταγράφηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 αφορούσε κρίσιμες υποδομές. Οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η αμυντική βιομηχανία και οι μεταφορές, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία αυτών των τομέων για τη Ρωσία.

Οργάνωση και μέθοδοι των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την έκθεση, το Κρεμλίνο πιθανότατα καθορίζει τους γενικούς στόχους της εκστρατείας, αφήνοντας στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών την οργάνωση των επιμέρους επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω ενός δικτύου μεσαζόντων και στρατολογημένων προσώπων, με τη δραστηριότητά τους να εντείνεται κατά περιόδους σε χώρες και τομείς ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας.

Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από άτομα χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ορισμένοι από τους στρατολογημένους έχουν πλέον αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν πιο σύνθετες μεθόδους, καθιστώντας τις ενέργειές τους πιο αποτελεσματικές και δύσκολες στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση.

Με πληροφορίες από: Newsit