Χάκερ παραβίασαν το Cloud One, την κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες από τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Η εισβολή αυτή ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο έναν μεγάλο όγκο ευαίσθητων και απόρρητων δεδομένων, τα οποία αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσωπικό και εφοδιασμό.

Η ανακάλυψη της παραβίασης και οι πρώτες επιπτώσεις

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι πως η παραβίαση δεν είχε γίνει αντιληπτή για κάποιο χρονικό διάστημα. Εντοπίστηκε τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, γεγονός που οδήγησε σε προβλήματα σε ολόκληρη την πλατφόρμα. Η πλήρης έκταση της εισβολής και το μέγεθος της κλοπής δεδομένων παραμένουν άγνωστα, ενώ η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας σε ολόκληρη την πλατφόρμα.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει τα μέτρα ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων». Πρόσθεσε επίσης ότι «λαμβάνουμε διαρκώς τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες και τα συστήματα του υπουργείου Αεροπορίας, καθώς και την ικανότητά του να εκτελεί τις αποστολές του».

Το Cloud One: Στόχος και λειτουργίες

Το Cloud One ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017, με βασικό στόχο να συγκεντρώσει σε μία ενιαία πλατφόρμα όλες τις υπηρεσίες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδυάζει υποδομές από τέσσερις μεγάλους παρόχους: τη Microsoft, την Amazon, την Oracle και την Alphabet. Υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές που είναι κρίσιμες για τη διαχείριση στοιχείων προσωπικού, τη μισθοδοσία, τον εφοδιασμό και τη συντήρηση.

Ανάμεσα στα συστήματα που φιλοξενεί το Cloud One είναι το Cloud-Based Command and Control, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Στην ίδια πλατφόρμα λειτουργεί και το Theater Integrated Combat Munitions System, μέσω του οποίου η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με πηγές, το Cloud One συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθιστώντας μια παραβίαση σε αυτό «πολύ σοβαρή υπόθεση».

Οι ανάδοχοι και η διερεύνηση της ζημιάς

Κύριος ανάδοχος του Cloud One ήταν η εταιρεία SAIC έως το 2025, οπότε και το έργο ανέλαβε η Leidos. Η SAIC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Leidos παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην Πολεμική Αεροπορία. Οι ερευνητές, προκειμένου να εκτιμήσουν την έκταση της ζημιάς, ζήτησαν τη συνδρομή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (Cyber Command), της δύναμης κυβερνοασφάλειας του αμερικανικού στρατού.

Επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ικανότητα και γενικότερη ανησυχία

Η ανακάλυψη της παραβίασης οδήγησε σε μια σειρά διαταραχών και προβλημάτων. Οι προσπάθειες μεταφοράς εφαρμογών back-office στο Cloud One, μια μακροχρόνια στρατιωτική προτεραιότητα, έχουν τεθεί σε αναστολή. Επιπλέον, οι ενημερώσεις σε εφαρμογές που ήδη εκτελούνται στην πλατφόρμα μπλοκαρίστηκαν, με αποτέλεσμα το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να μην μπορεί να εφαρμόσει διορθώσεις ασφαλείας, ακριβώς τη στιγμή που αποκαλύφθηκε μια νέα σειρά σοβαρών ευπαθειών λογισμικού σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας. Μάλιστα, σε ορισμένους χρήστες ανακλήθηκαν τα δικαιώματα πρόσβασης.

Η είδηση για την παραβίαση αυτή έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για εισβολές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο προβληματισμού για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki