Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες που αφορούν την υπόθεση δύο 21χρονων δίδυμων αδελφών στο Ιράν, οι οποίες φέρονται να υπέστησαν άγρια βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση. Η Ταρανέχ Ραχίμι καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, ενώ η αδελφή της, Ρομίνα, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 25 ετών. Οι δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι βαριές ποινές και οι καταγγελίες για απειλές

Οι δύο δίδυμες αδελφές βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαιρετικά βαριές ποινές από τις ιρανικές αρχές. Η Ταρανέχ Ραχίμι έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, ενώ στη Ρομίνα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών. Η οικογένειά τους, συγκλονισμένη, καταγγέλλει ότι οι ανακριτές χρησιμοποίησαν ακραίες μεθόδους για να αποσπάσουν ομολογία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ανακριτές απείλησαν την Ταρανέχ πως θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά στα μάτια της, εάν δεν υπέγραφε την ομολογία της. Οι δύο αδελφές είχαν συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους και στις επακόλουθες κατηγορίες.

Η κατάσταση της υγείας της Ταρανέχ

Ο ξάδελφος των δύο γυναικών, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, μιλώντας στην περσική υπηρεσία του BBC, αποκάλυψε τις σοβαρές συνέπειες των βασανιστηρίων στην υγεία της Ταρανέχ. Όπως ανέφερε, η 21χρονη έχει υποστεί τόσο σοβαρούς ξυλοδαρμούς τις τελευταίες εβδομάδες, που πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει.

Επιπλέον, ο Μασούντ Νουρμοχαμαντί πρόσθεσε ότι ένας τραυματισμός στο κεφάλι, για τον οποίο δεν της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, προκάλεσε λοίμωξη στο αυτί της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ταρανέχ να αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα ισορροπίας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη κλονισμένη κατάσταση της υγείας της.

Η σύλληψη και η αγωνία της οικογένειας

Η σύλληψη των δύο αδελφών έγινε περίπου δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Μασκοφόροι άνδρες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι της οικογένειας, αρπάζοντάς τις από τα κρεβάτια τους, σε μια ενέργεια που προκάλεσε πανικό.

Για τέσσερις ολόκληρους μήνες, η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, αναζητούσε απεγνωσμένα τις κόρες της, χωρίς να γνωρίζει πού κρατούνταν και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν. Η αγωνία της ήταν μεγάλη, καθώς δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για την τύχη τους. Όταν τελικά της επέτρεψαν να τις επισκεφθεί τον Μάιο στη φυλακή Ντολαταμπάντ του Ισφαχάν, αντίκρισε τις δύο κόρες της αγνώριστες, γεγονός που επιβεβαίωσε τους φόβους της για τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί.

Η θέση του ΟΗΕ και το ιστορικό προηγούμενο

Η υπόθεση των δίδυμων αδελφών έχει προκαλέσει την αντίδραση διεθνών οργανισμών. Σύμφωνα με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, Μάι Σάτο, η 21χρονη Ταρανέχ Ραχίμι είναι μία από τις έξι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από τις αρχές του έτους. Όλες οι υποθέσεις συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η Μάι Σάτο τόνισε ότι, αν και οι άνδρες που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή είναι πολύ περισσότεροι, ο αριθμός των γυναικών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για πολιτικούς λόγους δεν έχει προηγούμενο εδώ και δεκαετίες. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει μια ανησυχητική κλιμάκωση στην καταστολή των γυναικών που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στο Ιράν.

Με πληροφορίες από: Newsit