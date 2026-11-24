Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στην ηγεσία της Nvidia, προκαλώντας εντυπωσιακό ράλι στα χρηματιστήρια της Ανατολικής Ασίας και κλίμα ευφορίας, ιδίως στην Ταϊβάν, τη γενέτειρα του επιχειρηματία. Η επάνοδος του ανθρώπου που έχει ταυτίσει το όνομά του με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησε άμεσα θετικές αντιδράσεις στις αγορές. Η επιστροφή του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους εργαζομένους της εταιρείας.

Η επίδραση στις ασιατικές αγορές

Η είδηση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι σε όλη την Ανατολική Ασία. Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν κατέγραψε άνοδο 9%, με τη μετοχή της TSMC, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των τσιπ της Nvidia, να βρίσκεται στην αιχμή αυτής της ανόδου.

Παράλληλα, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 6,8%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο της τάξης του 3,8%. Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος της μετοχής της SK Hynix, η οποία έφτασε το 8,5%. Η επάνοδος του Χουάνγκ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, δημιούργησε ένα κύμα αισιοδοξίας στις αγορές.

Κλίμα ενθουσιασμού στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν, όπου ο Τζένσεν Χουάνγκ χαίρει τεράστιας δημοτικότητας, η επιστροφή του προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό. Επενδυτές περιέγραψαν με χιούμορο την επάνοδό του ως μια ιστορία όπου «ένας άνθρωπος σώζει ολόκληρο το χωριό». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από πανηγυρικές αναρτήσεις, με φράσεις όπως «Ο μπαμπάς επέστρεψε για να μου σώσει τη ζωή» και «Ο παλιός μας Χουάνγκ γύρισε» να κυριαρχούν.

Ωστόσο, πέρα από τους πανηγυρισμούς, εκφράζεται και προβληματισμός σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας της Ταϊβάν από τη Nvidia.

Η υποδοχή στα κεντρικά γραφεία της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα και η υποδοχή του ήταν θερμή, σαν να μην είχε μεσολαβήσει η αναταραχή των προηγούμενων ημερών. Εκατοντάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν με παρατεταμένα χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η υποδοχή αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου

Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας παραμένει η 43χρονη Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ. Το πρόσωπο της βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου που είχε κλονίσει την ηγεσία της Nvidia, προκαλώντας αναταραχή στην εταιρεία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρισμούς που το Πεκίνο έχει απορρίψει ως συκοφαντικούς. Η πρώην επικεφαλής της Megaspeed International εκτιμάται ότι έχει επιστρέψει στην Κίνα, πιθανότατα στη Σαγκάη, και δεν έχει ανταποκριθεί στις επανειλημμένες προσπάθειες του CNN να επικοινωνήσει μαζί της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr