Το φαινόμενο των αυτοκτονιών στον ρωσικό στρατό έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian, τουλάχιστον 1.087 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν αυτοκτονήσει από το 2022. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί καταγγελίες για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και εξαναγκασμό στρατιωτών να συμμετέχουν σε επικίνδυνες πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των αυτοκτονιών και η προέλευση των στοιχείων

Τα στοιχεία που αναλύθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα προέρχονται από ένα αρχείο με περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου. Αυτό το αρχείο περιήλθε στην κατοχή της ομάδας χάκερ Cyber Partisans, η οποία συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, καθώς και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow.

Οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, που ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.087, αφορούν Ρώσους στρατιωτικούς από το 2022 και μετά. Ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών στον στρατό του Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμάται ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς εκατοντάδες θάνατοι στρατιωτικών έχουν καταγραφεί με αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αδιευκρίνιστοι θάνατοι και οι εκτιμήσεις των ειδικών

Εκτός από τις 1.087 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, ο Guardian εντόπισε ακόμη 885 θανάτους στρατιωτικών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας. Για αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, αυτοκτονίας ή άλλης ενέργειας.

Σύμφωνα με ειδικούς, ανάμεσα σε αυτές τις 885 περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν εκατοντάδες επιπλέον αυτοκτονίες που δεν καταγράφηκαν ως τέτοιες. Αυτό υποδηλώνει μια δυνητικά πολύ μεγαλύτερη έκταση του φαινομένου από ό,τι δείχνουν τα επίσημα, αλλά εμπιστευτικά, στοιχεία.

Μαρτυρίες για κλίμα φόβου και κακομεταχείριση

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες από στρατιώτες, συγγενείς και εκπροσώπους οργανώσεων που βοηθούν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον στρατό της Ρωσίας, περιγράφουν ένα κλίμα φόβου, ψυχολογικής πίεσης και βίας. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και εξαναγκασμό στρατιωτών να συμμετέχουν σε επικίνδυνες πολεμικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι μαρτυρίες σκιαγραφούν μια εικόνα σοβαρών προβλημάτων εντός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, όπου οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες και πιέσεις που μπορεί να οδηγούν σε τραγικές αποφάσεις.

Η περίπτωση του λοχία Αλεξέι Μπολγκόφ

Μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει ο Guardian είναι εκείνη του 29χρονου Αλεξέι Μπολγκόφ. Ο νεαρός στρατιωτικός υπηρετούσε ως λοχίας στη φρούρηση στρατιωτικού αρχηγείου στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Νατάλια, και της μίλησε για όσα αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Της είπε χαρακτηριστικά: «Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου πω όταν επιστρέψω».

Η στάση του Κρεμλίνου απέναντι στα στοιχεία

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία σχετικά με τις αυτοκτονίες στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Οι πληροφορίες για τις στρατιωτικές απώλειες αντιμετωπίζονται ως κρατικό μυστικό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόηση της έκτασης του προβλήματος και την επαλήθευση των καταγγελιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki