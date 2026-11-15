Ζαχάροβα κατά Εσθονίας για το κλείσιμο των συνόρων: «Νέο κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας»

Σφοδρή αντίδραση της Μόσχας προκάλεσε η απόφαση του Ταλίν να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου. Η κίνηση της Εσθονίας έρχεται με φόντο καταγγελίες για απόπειρα ρωσικού σαμποτάζ σε εσθονική εταιρεία κατασκευής drones. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την εσθονική κυβέρνηση για «επιθετική και ανεξέλεγκτη ρωσοφοβία», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η απόφαση της Εσθονίας για τα σύνορα

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, Μάργκους Τσάκνα, ανακοίνωσε επίσημα ότι η χώρα του θα προχωρήσει στο κλείσιμο όλων των συνοριακών διαβάσεων που τη συνδέουν με τη Ρωσία. Η απόφαση αυτή, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις, θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία που, σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, συνδέουν τη Ρωσία με μια πρόσφατη απόπειρα σαμποτάζ. Το περιστατικό αυτό αφορούσε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον εσθονικό αμυντικό τομέα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση και σκληρή αντίδραση του Ταλίν.

Οι κατηγορίες για ρωσικό σαμποτάζ

Το περιστατικό που αποτέλεσε την αιτία για την απόφαση της Εσθονίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου. Η απόπειρα δολιοφθοράς έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Threod Systems, η οποία είναι γνωστή για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνώρισης και επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρείχε η γενική εισαγγελέας της Εσθονίας, Άστριντ Άσι, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα εντοπίστηκαν εισβολείς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή του Βίιμσι, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Ταλίν.

Οι δράστες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο με συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος ήταν να προκαλέσουν πυρκαγιά και έκρηξη εντός των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, το σχέδιό τους δεν ευοδώθηκε και αποτράπηκε επιτυχώς.

Η αποτροπή της δολιοφθοράς οφείλεται στην καθοριστική και άμεση παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας της Threod Systems, καθώς και στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ως αποτέλεσμα, δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Οι συλλήψεις και η σύνδεση με τη GRU

Σε σχέση με την υπόθεση της απόπειρας σαμποτάζ, οι εσθονικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ υπόπτων. Όλοι οι συλληφθέντες φέρονται να είναι κάτοικοι της γειτονικής Λετονίας, γεγονός που προσδίδει μια διασυνοριακή διάσταση στην υπόθεση.

Από τους οκτώ συλληφθέντες, οι πέντε έχουν ήδη προφυλακιστεί, εν αναμονή περαιτέρω δικαστικών ενεργειών. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας (KAPO) προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ταυτότητα των εντολέων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της KAPO, η συγκεκριμένη επιχείρηση δολιοφθοράς είχε ανατεθεί στους δράστες από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, γνωστή ως GRU. Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει τις κατηγορίες της Εσθονίας κατά της Ρωσίας.

Η απάντηση της Μόσχας μέσω Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε με έντονο ύφος τις ανακοινώσεις της εσθονικής κυβέρνησης. Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος των συνόρων αποτελεί μία ακόμη εκδήλωση εχθρικής στάσης απέναντι στη Ρωσία, εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Σε δηλώσεις της προς το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Μαρία Ζαχάροβα τόνισε χαρακτηριστικά: «Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας». Με αυτή τη δήλωση, η Μόσχα εξέφρασε τη σφοδρή της αντίδραση, κατηγορώντας ευθέως την εσθονική κυβέρνηση για ρωσοφοβική συμπεριφορά.

Η ρωσική πλευρά, μέσω της εκπροσώπου της, ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους στις διμερείς σχέσεις, απορρίπτοντας τις εσθονικές κατηγορίες και αντιστρέφοντας το κλίμα με δικές της κατηγορίες για εχθρότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki