Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει «ιστορική» συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια νέα συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που στηρίζουν το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε πως η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί «ιστορική». Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ισχυρής και ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ευρωπαϊκός ρόλος

Στην καθιερωμένη βραδινή ομιλία του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης, συνδέοντάς την με την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο ίδιος δήλωσε κατά την καθημερινή βραδινή του ομιλία χαρακτηριστικά: «Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορική».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι μέσω αυτής της συνάντησης «μπορούμε να καθορίσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση, 100% υπέρ της νίκης». Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου, με την Ευρώπη να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό και καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες.

Επικείμενη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για τη «Συμμαχία των Προθύμων», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι για την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας. Από αυτή τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένει συγκεκριμένα και παραγωγικά αποτελέσματα.

Όπως τόνισε, η συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής «πρέπει να είναι παραγωγική» και να «στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία». Σκοπός είναι να καταστεί σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να μείνει χωρίς υποστήριξη από τους συμμάχους της, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της βοήθειας και της αμυντικής ενίσχυσης.

Η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις

Η Ευρώπη ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πέντε χώρες – η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ιταλία – μαζί με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβουν την εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής πλευράς στις προσεχείς συνομιλίες για την Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια προσπάθεια για ενισχυμένη ευρωπαϊκή παρουσία στις διαπραγματευτικές διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διεξάγονται σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μόσχα, ωστόσο, επιδιώκει να διατηρήσει τους Ευρωπαίους εκτός της διαπραγματευτικής διαδικασίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της προσπάθειας του Κιέβου να εξασφαλίσει ουσιαστικότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επισήμανε την ανάγκη για αλλαγή σε αυτό το πλαίσιο, δηλώνοντας: «Η τριμερής μορφή Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας δεν πρέπει μόνο να γίνει τετραμερής, αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επιθυμία της Ουκρανίας για μια διευρυμένη και πιο ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα, με την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και οι ρωσικές απώλειες

Οι ανακοινώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας τη χώρα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια των δύο ημερών των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι τον Οκτώβριο, η Ρωσία υπέστη περισσότερες από 50.000 απώλειες, τόσο νεκρούς όσο και τραυματίες. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι έχει απενεργοποιηθεί περισσότερο από το 55% της ρωσικής ικανότητας διύλισης πετρελαίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «δικαιολογημένη απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να αποκλιμακώσει και στις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos