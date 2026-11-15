Θανατηφόρα επίθεση τίγρης σε 19χρονο εργαζόμενο σε φάρμα στο Πακιστάν

Ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτική φάρμα στην πόλη Λαχόρη του Πακιστάν βρήκε τραγικό θάνατο, όταν δέχθηκε επίθεση από τίγρη. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων βίντεο που προορίζονταν για την πλατφόρμα TikTok. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός γνωστού δημιουργού περιεχομένου (influencer) και του ιδιοκτήτη της φάρμας, ενώ διερευνώνται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η πραγματική αιτία του θανάτου του νεαρού.

Η μοιραία επίσκεψη για το TikTok

Ο 19χρονος, ο οποίος αναφέρεται με το όνομα Τάλχα, εργαζόταν σε μια ιδιωτική εγκατάσταση εκτροφής μεγάλων αιλουροειδών. Η φάρμα βρίσκεται στην περιοχή Κάχνα, στα περίχωρα της Λαχόρης, όπου και έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η αστυνομία, ο influencer Νομάν Χασάν είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη φάρμα με σκοπό τη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η τίγρης βγήκε από το κλουβί της, με τους παρευρισκόμενους να την αλυσοδένουν.

Η επίθεση και οι συνέπειες

Ενώ η τίγρης ήταν αλυσοδεμένη, επιτέθηκε στον 19χρονο Τάλχα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο νεαρός εργαζόμενος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον σώσουν.

Παρά τις προσπάθειες, ο Τάλχα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, χάνοντας τη ζωή του εξαιτίας της επίθεσης του μεγάλου αιλουροειδούς. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Η απόπειρα συγκάλυψης και η αλήθεια

Αρχικά, μετά το τραγικό συμβάν, υπήρξε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ο θάνατος του νεαρού Τάλχα ως αποτέλεσμα επίθεσης από σκύλο. Αυτή η αρχική εκδοχή δόθηκε προφανώς για να αποκρυφθούν οι πραγματικές συνθήκες του θανάτου του 19χρονου.

Ωστόσο, η έρευνα που διεξήγαγαν οι αστυνομικές αρχές αποκάλυψε την αλήθεια. Τα τραύματα που έφερε το θύμα είχαν προκληθεί ξεκάθαρα από το μεγάλο αιλουροειδές, ανατρέποντας την αρχική προσπάθεια συγκάλυψης.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Μετά την αποκάλυψη των πραγματικών περιστατικών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο βασικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για τον influencer Νομάν Χασάν, ο οποίος βρισκόταν στη φάρμα για τα γυρίσματα, και τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια ενδελεχή έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και την ενδεχόμενη αμέλεια ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Έλεγχος της φάρμας και η τύχη του ζώου

Παράλληλα με την έρευνα για τις ευθύνες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τη νομιμότητα της λειτουργίας της φάρμας. Διερευνάται εάν η εγκατάσταση διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη φιλοξενία και την εκτροφή μεγάλων αιλουροειδών.

Επιπλέον, ελέγχεται αν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας κατά τη διαχείριση του ζώου, όπως ορίζει η νομοθεσία. Η τίγρης, μετά το περιστατικό, παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής, ενώ η φάρμα σφραγίστηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η αυστηρή στάση της αστυνομίας

Η αστυνομία της Λαχόρης καταδίκασε με σαφήνεια τη χρήση επικίνδυνων ζώων για την παραγωγή περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο για λόγους ψυχαγωγίας.

«Το πάθος για το TikTok δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία, προειδοποιώντας ότι θα διερευνηθούν σε βάθος τόσο οι συνθήκες της επίθεσης όσο και η απόπειρα απόκρυψης των πραγματικών περιστατικών, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki