Θανατηφόρο περιστατικό στο Μπρούκλιν: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 26χρονο ύποπτο απαγωγής

Σοκ προκαλεί βίντεο από ένα θανατηφόρο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αστυνομικοί του New York Police Department (NYPD) πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν ύποπτος για την απαγωγή μιας γυναίκας. Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, εμβολίζοντας τόσο περιπολικά όσο και ιδιωτικά οχήματα.

Η τραγική κατάληξη σημειώθηκε στον Belt Parkway, κοντά στη Coney Island Avenue, στην ευρύτερη περιοχή του Μπρούκλιν. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αρχικά επιχειρήσει να ακινητοποιήσουν τον νεαρό οδηγό, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, πριν καταλήξουν στους μοιραίους πυροβολισμούς.

Η αρχική ειδοποίηση και οι μαρτυρίες

Οι αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για μια πιθανή απαγωγή στην περιοχή του Κόνι Άιλαντ. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911, αναφέροντας ότι είχαν δει μια γυναίκα μέσα σε ένα λευκό βαν να φωνάζει «άφησέ με» και να προσπαθεί να απελευθερωθεί από το όχημα. Αυτές οι πληροφορίες κινητοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα, ένα λευκό βαν, και επιχείρησαν να σταματήσουν τον οδηγό του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, αγνοώντας τις εντολές των αστυνομικών. Αυτό οδήγησε σε μια καταδίωξη που κλιμακώθηκε γρήγορα.

Η καταδίωξη και η προσπάθεια διαφυγής

Η καταδίωξη του λευκού βαν συνεχίστηκε, με το όχημα να καταλήγει στην πολυσύχναστη λεωφόρο Belt Parkway. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής του, ο ύποπτος εμβόλισε περιπολικά οχήματα της αστυνομίας, καθώς και άλλα ιδιωτικά αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον δρόμο. Αυτή η επικίνδυνη συμπεριφορά οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Τα πλάνα από το περιστατικό δείχνουν τον 26χρονο ύποπτο να προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει, χρησιμοποιώντας το βαν ως μέσο πρόκλησης ζημιών και αποφυγής της σύλληψης. Η ενέργεια αυτή έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο τους αστυνομικούς αλλά και τους διερχόμενους πολίτες, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα τεταμένη και επικίνδυνη.

Οι ενέργειες των αστυνομικών και οι μοιραίοι πυροβολισμοί

Οι αστυνομικοί, στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού του βαν. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να τον θέσουν υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και taser. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες αυτές δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο ύποπτος συνέχισε την επικίνδυνη οδήγηση και τις προσπάθειες διαφυγής.

Λόγω της συνεχιζόμενης αντίστασης και της επικίνδυνης συμπεριφοράς του οδηγού, ο οποίος συνέχιζε να εμβολίζει οχήματα, οι δυνάμεις της αστυνομίας αναγκάστηκαν να ανοίξουν πυρ εναντίον του. Οι πυροβολισμοί ήταν μοιραίοι για τον 26χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η κατάληξη του περιστατικού και η τύχη της γυναίκας

Μετά τους πυροβολισμούς, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μπρούκλιν. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, τερματίζοντας έτσι το δραματικό περιστατικό. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει γίνει γνωστή πέρα από την ηλικία του.

Όσον αφορά τη γυναίκα που εμπλεκόταν στην υπόθεση της πιθανής απαγωγής, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τελικά ότι επρόκειτο για ενήλικη. Η γυναίκα είχε καταφέρει να απομακρυνθεί από το βαν πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Εντοπίστηκε αργότερα σε άλλη περιοχή, σώα και αβλαβής, χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit