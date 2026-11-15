Αποκαλύψεις για επιχειρήσεις της Μοσάντ: Απαγωγές και δολοφονίες Ιρανών στρατηγών για τον Ρον Αράντ

Η Μοσάντ, η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, φέρεται να δαπάνησε δεκαετίες σε επιχειρήσεις που περιλάμβαναν τη σύλληψη και την εξόντωση Ιρανών αξιωματούχων. Οι ενέργειες αυτές βασίστηκαν στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι το Ιράν κρατούσε τον αγνοούμενο Ισραηλινό αεροπόρο Ρον Αράντ, όπως αποκαλύπτει έρευνα των «New York Times». Ισραηλινοί πράκτορες απήγαγαν, βασάνισαν και, σε μία περίπτωση, σκότωσαν ανώτερους Ιρανούς στρατηγούς, παρά τις πληροφορίες που έδειχναν ότι ο αεροπόρος είχε πιθανότατα πεθάνει στον Λίβανο.

Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε συνεντεύξεις με δεκάδες Ιρανούς, Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους και περιγράφουν μια σειρά μυστικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί δεκαετίες. Το βασικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες συνέχισαν να αναζητούν τον Αράντ στο Ιράν, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πιθανότατα πεθάνει στον Λίβανο ήδη από το 1988.

Η εξαφάνιση του Ρον Αράντ και οι πρώτες πληροφορίες

Ο Ρον Αράντ αγνοείται εν δράσει από το 1986, όταν εγκατέλειψε με αλεξίπτωτο το αεροσκάφος του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ πίστευε αρχικά ότι αιχμαλωτίστηκε από το σιιτικό κίνημα Αμάλ, προτού παραδοθεί στο Ιράν και μεταφερθεί από τον Λίβανο στο Ιράν και πάλι πίσω.

Κατά τα πρώτα δύο χρόνια της κράτησής του, ελήφθησαν αρκετά σημάδια ζωής, όπως φωτογραφίες και επιστολές. Η τελευταία από αυτές τις επιστολές εστάλη στις 5 Μαΐου 1988. Ωστόσο, μια κοινή έκθεση της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρον Αράντ πέθανε στον Λίβανο δύο χρόνια μετά τη σύλληψή του εκεί.

Η εσφαλμένη πεποίθηση της Μοσάντ

Παρά τις αναφορές για τον θάνατο του Αράντ στον Λίβανο, η Μοσάντ συνέχισε να πιστεύει ότι το Ιράν τον κρατούσε. Αυτή η πεποίθηση ενισχύθηκε το 1992, όταν ο αξιωματικός της Μοσάντ, Ισραέλ Πέρλοφ, άρχισε να αναζητά γιατρούς που ενδέχεται να είχαν περιθάλψει τον Ρον Αράντ μετά την προσγείωσή του στον Λίβανο.

Ο Πέρλοφ ήρθε σε επαφή με έναν Ιρανό γιατρό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε περιθάλψει προσωπικά τον Ρον Αράντ τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο. Τα τεστ ανίχνευσης ψεύδους (πολύγραφος) στα οποία υποβλήθηκε ο γιατρός ήταν ασαφή, και εκείνος εξαφανίστηκε αφότου το Ισραήλ του προσέφερε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη διάσωση του Αράντ. Οι ισχυρισμοί του γιατρού υπήρξαν καθοριστικοί για την εδραίωση της πεποίθησης εντός της Μοσάντ ότι το Ιράν είχε πάρει τον Αράντ.

Επιχειρήσεις απαγωγών και δολοφονιών

Στο πλαίσιο αυτής της εσφαλμένης πεποίθησης, η Μοσάντ προχώρησε σε δεκαετίες επιχειρήσεων. Ισραηλινοί πράκτορες απήγαγαν, βασάνισαν και, σε μία περίπτωση, σκότωσαν ανώτερους Ιρανούς στρατηγούς σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν πού βρισκόταν ο καταρριφθείς πλοηγός. Σε μία επιχείρηση που περιγράφεται αναλυτικά στο δημοσίευμα των «New York Times», πράκτορες της Μοσάντ φέρονται να απήγαγαν έναν Ιρανό στρατηγό από την Κωνσταντινούπολη, και αργότερα τον σκότωσαν και πέταξαν τη σορό του, αφότου οι ανακρίσεις αποδείχθηκαν άκαρπες ως προς την άντληση πληροφοριών για την τύχη του Αράντ.

Σε μία άλλη επιχείρηση, οι πράκτορες της Μοσάντ φέρεται να χρησιμοποίησαν ακόμη και ένα μεγάλο χάρτινο κουτί ψυγείου για την απαγωγή ενός εκ των δύο Ιρανών στρατηγών. Οι προσπάθειες αυτές, όπως αναφέρουν οι New York Times, το Ισραήλ θεωρεί πλέον ότι εστιάστηκαν λανθασμένα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η υπόθεση του Αλί Ρεζά Ασγκαρί

Μία από τις σοβαρότερες αποκαλύψεις αφορά τον Αλί Ρεζά Ασγκαρί, πρώην υφυπουργό Άμυνας του Ιράν και υψηλόβαθμο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Ασγκαρί εξαφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 2006. Σύμφωνα με τρεις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους «New York Times», πράκτορες της Μοσάντ τον απήγαγαν και τον ανέκριναν επί εβδομάδες, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν γνώριζε κάτι για την τύχη του Ρον Αράντ.

Η ανάκριση φέρεται να έγινε πάνω σε πλοίο. Ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους υποστήριξε ότι, όταν οι Ισραηλινοί διαπίστωσαν πως ο Ασγκαρί δεν είχε τις πληροφορίες που αναζητούσαν, τον σκότωσαν και πέταξαν τη σορό του στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει εμπλοκή στην εξαφάνιση του Ιρανού αξιωματούχου. Η σύζυγός του, Ζίμπα Αχμαντί, δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα Ιρανών ερευνητών, Ισραηλινοί πράκτορες μπήκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο σύζυγός της, τον νάρκωσαν και τον απήγαγαν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit