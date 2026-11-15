Έρευνα του Reuters για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας και οι διασυνδέσεις Τραμπ-Βανς

Μια έρευνα του Reuters φέρνει στο φως το παρασκήνιο της εμπορικής εκμετάλλευσης του πετρελαίου της Βενεζουέλας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η αποκάλυψη αναδεικνύει πολιτικές διασυνδέσεις, εκατομμύρια δολάρια σε προεκλογικές δωρεές και επιχειρηματικές συμφωνίες που φέρονται να έγιναν χωρίς διαγωνισμό. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία είναι ο Τζον Άντισον, πρώην στέλεχος της Vitol, ο οποίος συνδέεται φιλικά και οικονομικά με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Οι αποκαλύψεις του Reuters και οι διασυνδέσεις

Η έρευνα του Reuters εστιάζει στις περίπλοκες διασυνδέσεις που οδήγησαν στην εμπορική εκμετάλλευση του βενεζουελάνικου πετρελαίου. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει πώς πολιτικές διασυνδέσεις, σημαντικά ποσά σε προεκλογικές δωρεές και συμφωνίες χωρίς διαγωνισμό συνέθεσαν το πλαίσιο αυτής της εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο Τζον Άντισον, ο οποίος διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος του εμπορικού κολοσσού Vitol. Ο Άντισον περιγράφεται ως προσωπικός φίλος του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στους χρηματοδότες της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Η φερόμενη συνάντηση στη Μοντάνα

Μία εβδομάδα πριν από μια υποθετική αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τζέι Ντι Βανς φέρεται να είχε συνάντηση με τον Τζον Άντισον. Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με πηγή του Reuters, πραγματοποιήθηκε σε ένα πολυτελές θέρετρο στη Μοντάνα, το Yellowstone Club, ένα από τα πιο αποκλειστικά θέρετρα για σκι και γκολφ στις ΗΠΑ.

Αντικείμενο της συζήτησης μεταξύ του Βανς και του Άντισον ήταν η δυνατότητα διάθεσης του βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αυτό θα συνέβαινε εφόσον οι ΗΠΑ αποκτούσαν τον έλεγχο των προμηθειών της χώρας. Ο Άντισον φέρεται να διαβεβαίωσε τον αντιπρόεδρο ότι η Vitol βρισκόταν σε μοναδικά πλεονεκτική θέση για να αναλάβει αυτή την αποστολή, με τον Βανς να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ταχύτητα πώλησης του πετρελαίου.

Τα αρχεία πτήσεων και οι διαψεύσεις

Παρά τις διαψεύσεις, αρχεία πτήσεων που εξέτασε το Reuters φέρνουν στο φως συγκεκριμένα στοιχεία. Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, ο Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε με το αντιπροεδρικό αεροσκάφος Air Force Two στη Μοντάνα. Την ίδια ημέρα, το ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer του Άντισον και το αεροσκάφος του Βανς βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης του διεθνούς αεροδρομίου Μπόζμαν Γέλοουστοουν. Το αεροδρόμιο απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από το θέρετρο Yellowstone Club.

Τόσο ο Τζον Άντισον όσο και το γραφείο του Αμερικανού Αντιπροέδρου διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση. Ο Άντισον, μάλιστα, αρνήθηκε στο Reuters ότι συναντήθηκε με τον Βανς εκείνη την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο «επινοεί την ιστορία». Ωστόσο, η πληροφορία για τη συνάντηση προέρχεται από πρόσωπο που ενημερώθηκε από τον ίδιο τον Άντισον.

Το παρασκήνιο των συμβολαίων και οι επιδιώξεις

Το παρασκήνιο των συμβολαίων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας. Η εμπορική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βασίστηκε σε συμφωνίες χωρίς διαγωνισμό, ενισχύοντας τις υποψίες για αθέμιτες πρακτικές.

Οι διασυνδέσεις του Τζον Άντισον με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συμπεριλαμβανομένων των προεκλογικών δωρεών, υποδεικνύουν έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να διευκολύνει την απόκτηση ενός «πολύτιμου συμβολαίου πετρελαίου της Βενεζουέλας», όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Reuters.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis