Τεράστια διαδήλωση στην Πράγα κατά της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για τα δημόσια ΜΜΕ

Εκατοντάδες χιλιάδες Τσέχοι πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πράγα για να διαδηλώσουν κατά ενός κυβερνητικού σχεδίου που αφορά τη χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση του ειδικού τέλους υπέρ των δημόσιων ΜΜΕ και τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επικριτές της πολιτικής αυτής εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Η πρωτοφανής συμμετοχή στην Πράγα

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης, η συλλογικότητα «Εκατομμύρια Στιγμές για τη Δημοκρατία», ανέφεραν ότι η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης της συλλογικότητας, Μίκουλας Μίναρ, ισχυρίστηκε ότι «μεταξύ 350.000 και 450.000 ανθρώπων» ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μέχρι το απόγευμα.

Η σημερινή συγκέντρωση εκτιμάται ότι ξεπέρασε τη συμμετοχή μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης άνω των 200.000 ατόμων που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Οι διοργανωτές εκτίμησαν μάλιστα πως ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει στη χώρα μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος και έφερε στην εξουσία τον αντιφρονούντα θεατρικό συγγραφέα Βάτσλαβ Χάβελ.

Φόβοι για την ανεξαρτησία και τον έλεγχο των μέσων

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν έντονα τον προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις του κυβερνητικού σχεδίου στην ελευθερία του Τύπου. Ο Γιαν Σνάζελ, προγραμματιστής υπολογιστών που συμμετείχε στη συγκέντρωση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Πρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τα ελέγξει, να μειώσει τη χρηματοδότησή τους και να επηρεάσει ό,τι μεταδίδουν».

Ο Μίκουλας Μίναρ, από την πλευρά του, τόνισε ότι «μια εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κυβερνά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να διαλύει δημοκρατικούς θεσμούς». Κάλεσε την κυβέρνηση να αποδείξει ότι ο στόχος της δεν είναι ο έλεγχος των μέσων, ζητώντας να επιτραπεί σε ειδικούς να προτείνουν «ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία των θεσμών από την πολιτική εξουσία».

Η ουσία της κυβερνητικής μεταρρύθμισης

Το κυβερνητικό σχέδιο που προκάλεσε τις αντιδράσεις αφορά την κατάργηση των μηνιαίων τελών ραδιοτηλεόρασης. Αυτά τα τέλη ανέρχονται σε 205 κορώνες, δηλαδή περίπου 9,43 δολάρια, ανά νοικοκυριό και αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Αντί αυτού του συστήματος, ο κυβερνητικός συνασπισμός επιδιώκει τη μεταφορά της χρηματοδότησης των δημόσιων ΜΜΕ απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή η αλλαγή είναι που έχει εγείρει τους φόβους για την πολιτική επιρροή και τον περιορισμό της αυτονομίας τους.

Καταγγελίες για βιασύνη και παραλληλισμοί με την Ουγγαρία

Κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατακρίνουν έντονα την κυβέρνηση για τον τρόπο προώθησης του αρχικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προώθησε εσπευσμένα το νομοσχέδιο στη μέση της νύχτας, τον Οκτώβριο, ζητώντας από τον κυβερνητικό συνασπισμό να αποσύρει τον νόμο.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης παρομοιάζουν τις προτεινόμενες αλλαγές με τις πρακτικές που εφάρμοσε στην Ουγγαρία ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, κάτι που προκαλεί ανησυχίες για ένα παρόμοιο σενάριο στην Τσεχία.

Το ιστορικό της κυβέρνησης Μπάμπις και οι κατηγορίες για προκατάληψη

Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Η κυβέρνηση αυτή έχει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD και του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος των Αυτοκινητιστών.

Στο παρελθόν, η κυβέρνηση του Αντρέι Μπάμπις έχει κατηγορήσει πολλές φορές τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για προκατάληψη, γεγονός που προσδίδει ένα επιπλέον πλαίσιο στις τρέχουσες συζητήσεις και αντιδράσεις γύρω από το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki