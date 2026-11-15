Ισραηλινός κολυμβητής συνελήφθη στα ιορδανικά χωρικά ύδατα

Ο ιορδανικός στρατός προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη ενός Ισραηλινού υπηκόου. Ο εν λόγω άνδρας είχε εισέλθει στα ιορδανικά χωρικά ύδατα κολυμπώντας, μια ενέργεια που έλαβε χώρα χθες, το Σάββατο. Το περιστατικό αυτό χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν μεταξύ των δύο χωρών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Βασιλικό Ναυτικό της Ιορδανίας, όπως επιβεβαιώθηκε από στρατιωτική πηγή εντός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου. Ο Ισραηλινός παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές μετά την κράτησή του.

Η ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, η σύλληψη του Ισραηλινού πολίτη έγινε το Σάββατο. Ο άνδρας διείσδυσε δια θαλάσσης στα χωρικά ύδατα της Ιορδανίας, επιχειρώντας να φτάσει στη χώρα κολυμπώντας.

Η στρατιωτική πηγή διευκρίνισε ότι ο Ισραηλινός συνελήφθη από το Βασιλικό Ναυτικό και ακολούθως παραδόθηκε στις αρμόδιες κρατικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ασυνήθιστο περιστατικό στις σχέσεις των δύο κρατών.

Η επιβεβαίωση από το Ισραήλ και οι διπλωματικές ενέργειες

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη σύλληψη του υπηκόου του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για τον επαναπατρισμό του Ισραηλινού άνδρα.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ούτε για την ακριβή τοποθεσία της σύλληψης. Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών υπογραμμίζει τον σπάνιο χαρακτήρα του γεγονότος.

Γεωγραφικά και διπλωματικά δεδομένα της περιοχής

Οι δύο χώρες, Ιορδανία και Ισραήλ, συνδέονται με συνθήκη ειρήνης από το 1994, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους περιστατικά εξαιρετικά σπάνια. Η διπλωματική αυτή σχέση έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνύπαρξης.

Γεωγραφικά, οι δύο χώρες συναντώνται στο νοτιότερο σημείο τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί, η θάλασσα σχηματίζει έναν κόλπο κοντά στην ιορδανική πόλη Άκαμπα, η οποία απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ. Αυτή η κοντινή απόσταση καθιστά την περιοχή ευαίσθητη σε θέματα χωρικών υδάτων.

Προηγούμενο περιστατικό παράνομης εισόδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό παράνομης εισόδου Ισραηλινού πολίτη στην Ιορδανία. Το 2020, το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Ιορδανίας είχε καταδικάσει έναν Ισραηλινό σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.

Η καταδίκη εκείνη αφορούσε τις κατηγορίες της «παράνομης εισόδου» στο βασίλειο και της «κατοχής ναρκωτικών». Το περιστατικό του 2020 είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εισόδου.

Ο Ισραηλινός εκείνης της υπόθεσης είχε διασχίσει τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας με τα πόδια, σε ένα σημείο βορειότερα από την τρέχουσα περίπτωση. Είχε συλληφθεί από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως και στην πρόσφατη σύλληψη του κολυμβητή.

Με πληροφορίες από: Topontiki