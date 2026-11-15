ΗΠΑ: Ο Σκοτ Μπέσεντ πιέζει την Nvidia για το λαθρεμπόριο μικροτσιπ στην Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άσκησε πίεση στην Nvidia, ζητώντας από την εταιρεία να εξηγήσει αν εν γνώσει της αγνόησε την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα. Ο Μπέσεντ, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι πρωταρχικής σημασίας είναι η διερεύνηση της κουλτούρας συμμόρφωσης της Nvidia με τους περιορισμούς εξαγωγών που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τρεις ημέρες μετά τη δραματική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 1993.

Οι απαιτήσεις του υπουργού Οικονομικών

Ο Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε συγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και την εσωτερική της έρευνα να παράσχουν απαντήσεις εντός των επόμενων δέκα ημερών. Ο υπουργός Οικονομικών διερωτήθηκε αν η Nvidia χρησιμοποίησε «εταιρείες-προπέτασμα», οι οποίες ήταν «οφθαλμοφανείς» και αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών, για να παρακάμψει τους περιορισμούς και να πουλήσει μικροτσιπ στους Κινέζους. Επίσης, αμφισβήτησε αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι τη διοίκηση της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του στο Fox News, ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia διατηρούσε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή των περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο υπουργός κάλεσε την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός των υφιστάμενων στελεχών της Nvidia.

Περιορισμοί εξαγωγών και εθνική ασφάλεια

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει απαγόρευση στην εξαγωγή των πιο προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Σκοτ Μπέσεντ επεσήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε στα τέλη του 2025 μόνο την πώληση τσιπ H200, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τσιπ υψηλής τεχνολογίας προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω». Αυτοί οι περιορισμοί αποσκοπούν στον έλεγχο της διάδοσης τεχνολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς ή άλλους ευαίσθητους σκοπούς.

Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός χαρακτήρισε την Nvidia «σπουδαία εταιρεία» και τον Τζένσεν Χουάνγκ «απίστευτο καινοτόμο», τόνισε με σαφήνεια ότι «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αδιάλλακτη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά την τήρηση των εξαγωγικών κανονισμών, ανεξαρτήτως του κύρους των εμπλεκόμενων εταιρειών ή προσώπων.

Τα δεδομένα από τις πωλήσεις στη Σιγκαπούρη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές πωλήσεων της Nvidia. Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1%» των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν στην περιοχή. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη αποτελούσε ένα σημαντικό κόμβο για τις παγκόσμιες πωλήσεις της Nvidia.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της στη Σιγκαπούρη το 2024. Αυτή η δυσαναλογία μεταξύ των πωλήσεων και του ποσοστού των τσιπ που παρέμειναν στην περιοχή, ενισχύει τις ανησυχίες του Σκοτ Μπέσεντ για πιθανή παράκαμψη των εξαγωγικών περιορισμών και την ανακατεύθυνση των προϊόντων προς απαγορευμένους προορισμούς, όπως η Κίνα.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ και η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ

Οι πιέσεις που δέχεται η Nvidia συμπίπτουν χρονικά με τη δραματική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής της εταιρείας και διευθύνων σύμβουλός της από το 1993. Η παραίτησή του έλαβε χώρα τρεις ημέρες πριν από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών. Ένα από τα ζητήματα που τροφοδότησαν το σκάνδαλο ήταν η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, η οποία ήταν πελάτης της Nvidia στη Σιγκαπούρη και φέρεται να είναι ύποπτη για κατασκοπεία.

Ωστόσο, ο Σκοτ Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη σχέση είναι δευτερεύουσας σημασίας για τον ίδιο. «Δεν με νοιάζει», δήλωσε χαρακτηριστικά για την Κινέζα, προσθέτοντας ότι «οι αδυναμίες του Τζένσεν είναι δικές του». Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός θέλησε να μετατοπίσει το επίκεντρο από τις προσωπικές σχέσεις στην ευρύτερη εταιρική ευθύνη και τη συμμόρφωση της Nvidia με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki