Η αυτοκινητοπομπή του Έντι Ράμα δέχθηκε επίθεση με αυγά στην Αλβανία

Διαδηλωτές εκτόξευσαν αυγά και άλλα αντικείμενα εναντίον της αυτοκινητοπομπής του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός κατευθυνόταν προς το Γυαλί του Λαλίζι, όπου επρόκειτο να λάβει χώρα συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και έρευνες μετά το συμβάν.

Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, περίπου στις 10:00, στο χωριό Καμέρας, το οποίο βρίσκεται στον οδικό άξονα Μαμίνας – Γυαλί του Λαλίζι. Μια ομάδα διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή με σκοπό να διαμαρτυρηθεί κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα προς τα οχήματα.

Η αυτοκινητοπομπή μετέφερε τον πρωθυπουργό και άλλους υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να αποκλείσουν τον δρόμο, εμποδίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα με την εκτόξευση αντικειμένων, ακούγονταν και συνθήματα που στόχευαν πολιτικά πρόσωπα, όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».

Προορισμός και πολιτικό πλαίσιο

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα βρισκόταν καθ' οδόν προς το Γυαλί του Λαλίζι, μια περιοχή όπου είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί μια σημαντική συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Αλβανός πρωθυπουργός. Η μετακίνηση αυτή αποτελούσε μέρος των επίσημων δραστηριοτήτων του.

Η κινητοποίηση των διαδηλωτών έλαβε χώρα σε μια στιγμή που ο πρωθυπουργός κατευθυνόταν σε μια κεντρική κομματική εκδήλωση. Η παρουσία των διαδηλωτών και η αντίδρασή τους σηματοδότησαν την ένταση που επικρατούσε στην περιοχή κατά την άφιξη της αυτοκινητοπομπής.

Συλλήψεις μετά το περιστατικό

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον εντοπισμό των υπευθύνων. Συγκεκριμένα, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στην επίθεση. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 28 και 37 ετών και αμφότεροι είναι κάτοικοι των Τιράνων.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για το αδίκημα της επίθεσης λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας. Η κατηγορία αυτή αφορά την επίθεση εναντίον προσώπων που εκτελούν τα καθήκοντά τους ως κρατικοί αξιωματούχοι. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού και της αποκατάστασης της δημόσιας τάξης.

Έρευνα για διατάραξη της δημόσιας τάξης

Πέρα από τις δύο συλλήψεις, οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει υπό έρευνα εννέα επιπλέον άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέγονται στη διατάραξη της δημόσιας τάξης. Αυτά τα άτομα έχουν ηλικίες που κυμαίνονται από 23 έως 50 ετών, καλύπτοντας ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. Από τους εννέα υπό έρευνα, οι οκτώ είναι κάτοικοι των Τιράνων, ενώ ένας είναι κάτοικος της Φιέρ.

Η έρευνα για αυτά τα εννέα άτομα αφορά τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση και τις ενέργειες που οδήγησαν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής. Οι φάκελοι που αφορούν το περιστατικό και τους εμπλεκόμενους έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Δυρραχίου. Η Εισαγγελία θα αναλάβει τις περαιτέρω νομικές ενέργειες και τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki