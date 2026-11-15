Οι ΗΠΑ προτείνουν ανταλλαγή του Ντονμπάς με ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Οι όροι του Ζελένσκι

Νέες διαστάσεις αποκτά το διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ φέρεται να έθεσε ευθέως στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς. Η πρόταση αυτή συνδέεται με την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως αντάλλαγμα. Ο κ. Ζελένσκι, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να παραχωρήσει εδάφη χωρίς προηγούμενες και ουσιαστικές διασφαλίσεις.

Πρόταση των ΗΠΑ για το Ντονμπάς και ένταξη στο ΝΑΤΟ

Μετά τον τελευταίο κύκλο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν για πρώτη φορά με σαφήνεια ένα συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Το ζήτημα που τέθηκε αφορούσε μια πιθανή ανταλλαγή μεταξύ εδαφικών παραχωρήσεων και της ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζελένσκι, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν από το γραφείο του, ανέφερε την ερώτηση που του τέθηκε: «Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: “Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε η Ουκρανία από το Ντονμπάς;”». Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα φάση στις διπλωματικές συζητήσεις σχετικά με την επίλυση της σύγκρουσης.

Η θέση του Ζελένσκι για εδαφικές παραχωρήσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι το ζήτημα της ένταξης στο ΝΑΤΟ επανέρχεται πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση. Η πολυπλοκότητα αυτή πηγάζει κυρίως από τις πάγιες αντιρρήσεις της Μόσχας σχετικά με την επέκταση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προς τα ανατολικά.

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε με έμφαση ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, εάν δεν έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί ουσιαστικές και αξιόπιστες διασφαλίσεις. Αυτή η θέση αποτελεί βασική αρχή της ουκρανικής διαπραγματευτικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε εδαφική διευθέτηση.

Οι όροι του Κιέβου για πιθανή συμφωνία

Παρά τη σταθερή θέση του για μη παραχώρηση εδαφών χωρίς εγγυήσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί πολίτες για μια πιθανή εδαφική διευθέτηση. Μια τέτοια διαδικασία, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον έχει προηγουμένως διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη Δύση.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων που θέτει το Κίεβο για την εξέταση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι η παροχή ισχυρών και αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας από τις δυτικές χώρες. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού, ο οποίος θα διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και εξοπλισμό. Τέλος, ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις καταστροφές του πολέμου.

Το ενδεχόμενο εθνικού δημοψηφίσματος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι, εφόσον εξασφαλιστούν όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο συμφωνίας, θα απευθυνθεί στον ουκρανικό λαό. Ο σκοπός αυτής της προσφυγής θα είναι να αποφασίσουν οι πολίτες εάν αποδέχονται ή απορρίπτουν μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφική διευθέτηση, μέσω της διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ουκρανός πρόεδρος μεταθέτει την τελική απόφαση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα στους ίδιους τους Ουκρανούς, εφόσον όμως έχουν διασφαλιστεί πρώτα οι απαραίτητες εγγυήσεις και οι πόροι για την ασφάλεια και την ανάκαμψη της χώρας. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της λαϊκής βούλησης σε ενδεχόμενες μελλοντικές διευθετήσεις.

Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι διεθνείς επαφές

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στρέφεται στις διπλωματικές επαφές μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς και στις προσπάθειες εξεύρεσης μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο και οι διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα στο διεθνές σκηνικό.

Παρότι το Ουκρανικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται επισήμως στην ατζέντα της προγραμματισμένης τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ, το θέμα αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων. Η συνάντηση αυτή θεωρείται σημαντική για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες και τις προσπάθειες για την ειρήνευση.

Με πληροφορίες από: Newsit