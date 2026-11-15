Αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον διάδρομο του αεροδρομίου του Μαϊάμι, δύο τραυματίες

Ένα επικίνδυνο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στις 14 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν στο έδαφος. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων και την πρόκληση υλικών ζημιών στα εμπλεκόμενα αεροσκάφη. Η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 21:15 τοπική ώρα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Λεπτομέρειες της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της Copa Airlines και ένα Boeing 767 της UPS. Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονταν στον διάδρομο του αεροδρομίου όταν συνέβη το ατύχημα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι το άκρο της πτέρυγας του αεροσκάφους της Copa Airlines προσέκρουσε στο ρύγχος του αεροσκάφους της UPS.

Η πρόσκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές στα δύο αεροσκάφη. Το ατύχημα συνέβη σε μια περίοδο που οι αερομεταφορές στις ΗΠΑ είχαν ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές διαταραχές, καθώς μόλις μία ημέρα πριν είχε σημειωθεί ένα μπλακάουτ που παρέλυσε τις αερομεταφορές, οδηγώντας σε χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Οι τραυματίες και οι πρώτες βοήθειες

Από τη σύγκρουση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο διευθυντής επικοινωνίας του αεροδρομίου, Γκρεγκ Τσιν, επιβεβαίωσε το γεγονός των τραυματισμών. Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από πυροσβέστες και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος.

Ευτυχώς, οι τραυματισμοί χαρακτηρίστηκαν ως ελαφροί, χωρίς να αναφερθούν σοβαρότερα προβλήματα υγείας για τους εμπλεκόμενους. Η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων συνέβαλε στην παροχή της απαραίτητης φροντίδας στους τραυματίες αμέσως μετά το συμβάν.

Η μαρτυρία επιβάτη της Copa Airlines

Ένας μάρτυρας και επιβάτης της Copa Airlines, ο Σέσαρ Φερέιρα, περιέγραψε τις στιγμές αναστάτωσης που επικράτησαν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους στο CNN. Ο κ. Φερέιρα δήλωσε ότι το αεροσκάφος κινούνταν με κανονική ταχύτητα μετά την προσγείωση, όταν ξαφνικά άκουσε τις φωνές γύρω του να δυναμώνουν.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μια ομαδική κραυγή και αμέσως μετά η πρόσκρουση ενός άλλου αεροσκάφους στο δικό τους. Μέσα στην καμπίνα, οι επιβάτες αισθάνθηκαν το αεροπλάνο να τραντάζεται απότομα προς το πλάι. Ο κ. Φερέιρα πρόσθεσε ότι αρχικά ορισμένοι επιβάτες πανικοβλήθηκαν.

Ωστόσο, το πλήρωμα της Copa αντέδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά, φροντίζοντας να παραμείνουν όλοι οι επιβάτες στις θέσεις τους και να διατηρηθεί η τάξη μέσα στην καμπίνα, αποτρέποντας περαιτέρω αναστάτωση και πιθανές επιπλοκές.

Ενημέρωση και αποβίβαση των επιβατών

Περίπου δέκα λεπτά μετά τη σύγκρουση, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση. Τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος και ότι θα χρησιμοποιούνταν ένα όχημα ρυμούλκησης για τη μετακίνηση του αεροσκάφους από το σημείο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Copa Airlines, όλοι οι 166 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Μετά την αποβίβαση, το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου και παρέμεινε για περαιτέρω έλεγχο και εκτίμηση των ζημιών που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Newsit