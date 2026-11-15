Θανατηφόρο τροχαίο στην Κολομβία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και 11 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την πρωτεύουσα Μπογκοτά ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της χώρας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, με το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στιγμιαία στο τιμόνι να εξετάζεται σοβαρά.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα, μια κεντρική οδική αρτηρία που διασχίζει την περιοχή Ουίλα της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Το υπεραστικό λεωφορείο, με εσωτερικό αριθμό 20400, ανήκε στην εταιρεία CootransCaquetá και εκτελούσε το δρομολόγιο από το Καγουάν με τελικό προορισμό την Μπογκοτά, την πρωτεύουσα της χώρας.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, με άλλες πληροφορίες να προσδιορίζουν την ώρα γύρω στη 1:00 π.μ. του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου. Το σημείο της ανατροπής εντοπίζεται στο ύψος του χιλιομέτρου 6+500 της Διαδρομής 45, κοντά στα διόδια Los Cauchos. Η ανατροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο την Εθνική Αστυνομία της Κολομβίας, ο αρχικός απολογισμός του δυστυχήματος είναι ιδιαίτερα βαρύς. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την ανατροπή του λεωφορείου, ενώ άλλοι έντεκα επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο, άλλες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αναφέρονται σε προκαταρκτικά στοιχεία, κάνουν λόγο για έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους είκοσι. Οι αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία των στοιχείων για την πλήρη διακρίβωση του τελικού απολογισμού.

Η αιτία του δυστυχήματος και οι έρευνες

Οι αρχές της Κολομβίας έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του υπεραστικού λεωφορείου. Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του Associated Press, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στιγμιαία στο τιμόνι, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την απώλεια ελέγχου του οχήματος και την επακόλουθη ανατροπή του στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η εκδοχή και να διαπιστωθούν τυχόν άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην τραγωδία.

Ταυτοποίηση τραυματιών και η ανταπόκριση των υπηρεσιών

Μεταξύ των ατόμων που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, έχουν ταυτοποιηθεί ορισμένα πρόσωπα. Πρόκειται για τους στρατιωτικούς Λάριος Σαρμιέντο και Μισαέλ Μέσα, οι οποίοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, στους τραυματίες συγκαταλέγονται ο τραγουδιστής Ντάρλινσον Κουίντο, γνωστός και ως DQ, καθώς και ο δικηγόρος Φρανκ Ραμίρες Σάενζ.

Αμέσως μετά την ανατροπή του λεωφορείου, οργανισμοί διάσωσης έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες και φρόντισαν για τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία. Παράλληλα, οι σοροί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησής τους.

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Η τραγωδία αποτυπώθηκε και σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια εικόνα της κατάστασης αμέσως μετά το δυστύχημα. Τα βίντεο κατέγραψαν διασώστες να εργάζονται πυρετωδώς, προσφέροντας βοήθεια στους τραυματισμένους επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Στις ίδιες εικόνες, διακρίνονταν άνθρωποι να κλαίνε δίπλα στο αναποδογυρισμένο όχημα, στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα, μαρτυρώντας το μέγεθος του σοκ και της απώλειας που προκάλεσε το δυστύχημα. Η σκηνή περιγράφεται ως ιδιαίτερα συγκινητική, με την ανθρώπινη οδύνη να είναι εμφανής.

Με πληροφορίες από: Enikos