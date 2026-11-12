Μεξικό: Συλλήψεις 15 φερόμενων μελών του καρτέλ Σιναλόα

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, τη σύλληψη 15 φερόμενων μελών του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις πιο βίαιες συμμορίες που δρουν στη χώρα. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είναι γνωστή για την εκτεταμένη παρουσία της σε μεγάλο μέρος της μεξικανικής επικράτειας. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των αρχών να αντιμετωπίσουν τη δράση των ισχυρών καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή, σε μία προσπάθεια να περιορίσουν την εγκληματικότητα και τη βία.

Η ιστορία και η βία του καρτέλ Σιναλόα

Το καρτέλ Σιναλόα έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο βίαιες εγκληματικές συμμορίες του Μεξικού, με την επιρροή του να εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της εθνικής επικράτειας. Η δράση του έχει συνδεθεί με εκτεταμένη εγκληματικότητα και συγκρούσεις.

Συνιδρυτές και ηγέτες αυτής της ισχυρής οργάνωσης υπήρξαν ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Και οι δύο αυτές εμβληματικές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται σήμερα φυλακισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εκδοθεί για να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Η απουσία τους από την ηγεσία του καρτέλ έχει οδηγήσει σε εσωτερικές αναταραχές.

Συγκεκριμένα, φράξιες που παραμένουν πιστές στον μεν και στον δε, υπό την καθοδήγηση παιδιών και στενών συνεργατών τους, έχουν εμπλακεί σε μία ανελέητη σύγκρουση. Αυτή η διαμάχη για τον έλεγχο και την εξουσία εντός του καρτέλ έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας σε διάφορες περιοχές του Μεξικού.

Η σημαντική σύλληψη του Μπέτο Λέιβα

Μεταξύ των πρόσφατων συλλήψεων ξεχωρίζει αυτή του υπόπτου που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Μπέτο Λέιβα. Την είδηση της σύλληψής του ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ασφαλείας, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Η επιχείρηση αυτή, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Μπέτο Λέιβα, πραγματοποιήθηκε χάρη σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις μεξικανικές αρχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπέτο Λέιβα φέρεται να κατείχε σημαντική θέση εντός της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ανήκε στην ηγετική ομάδα του καρτέλ Σιναλόα στην παραμεθόρια πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, φέρεται να συντόνιζε την εμπορία ανθρώπων, οργανώνοντας τη διακίνηση μεταναστών από την πόλη Τιχουάνα του Μεξικού προς τις πόλεις Σαν Ντιέγκο και Σαν Ισίδρο, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο κ. Χάρφους σημείωσε ότι ο Μπέτο Λέιβα φέρεται να ενέχεται σε απαγωγές μεταναστών. Για την απελευθέρωση ορισμένων εκ των απαχθέντων, απαιτήθηκαν πληρωμές λύτρων από τις οικογένειές τους, οι οποίες διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας το βάθος της εγκληματικής του δράσης.

Δεκατέσσερις συλλήψεις στην Τσιάπας και εκτεταμένες κατασχέσεις

Πριν από τη σύλληψη του Μπέτο Λέιβα, οι αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει τη σύλληψη άλλων 14 ατόμων στην πολιτεία Τσιάπας. Η Τσιάπας είναι μία πολιτεία που συνορεύει με τη Γουατεμάλα και αποτελεί στρατηγικό σημείο για τις εγκληματικές οργανώσεις. Η περιοχή αυτή σαρώνεται από τη βία των καρτέλ, τα οποία συγκρούονται ανελέητα μεταξύ τους για τον πλήρη έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας.

Οι συλληφθέντες στην Τσιάπας ήταν όλοι ένοπλοι, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων των αρχών. Η γενική εισαγγελία της χώρας, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, σημείωσε ότι δύο από τους συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως τοπικοί ηγέτες της συγκεκριμένης συμμορίας, υποδηλώνοντας την αποδυνάμωση της τοπικής ιεραρχίας του καρτέλ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Τσιάπας, οι αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις πολεμικού υλικού. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 τουφέκια εφόδου, 97 γεμιστήρες, 882 σφαίρες και 17 αλεξίσφαιρα γιλέκα μάχης. Ο μεγάλος αριθμός και το είδος του κατασχεθέντος εξοπλισμού φανερώνει την οργανωμένη και βαριά οπλισμένη φύση της εγκληματικής ομάδας, η οποία επιχειρεί στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr