Μαζική πορεία στη Μαδρίτη για το δικαίωμα στη στέγη εν μέσω γενικής απεργίας

Περίπου 120.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία το βράδυ στο κέντρο της Μαδρίτης, στο τέλος μιας ημέρας γενικής απεργίας που διεξήχθη στην Ισπανία. Η κινητοποίηση είχε ως κύριο αίτημα την υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη, αλλά και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Τα στοιχεία για τον αριθμό των συμμετεχόντων στην ισπανική πρωτεύουσα ανακοινώθηκαν από τη νομαρχία της Μαδρίτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση διεξάγεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, σε ένα κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που επικρατεί στη χώρα, καθιστώντας το αποτέλεσμα των εκλογών αβέβαιο.

Η κινητοποίηση στη Μαδρίτη και η γενική απεργία

Οι διαδηλωτές, παρά την καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε, βγήκαν ήσυχα αργά το απόγευμα στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν ομπρέλες, συμμετέχοντας στην πορεία μετά από μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε από στάσεις εργασίας, γραμμές περιφρούρησης και άλλες διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία.

Αυτή η κινητοποίηση αποτελεί την πρώτη του είδους της τα τελευταία 14 χρόνια στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Τα συνδικάτα χαρακτήρισαν την κινητοποίηση "πολύ σημαντική" σε ορισμένους τομείς, ενώ οι εργοδότες την χαρακτήρισαν "αποτυχία", αναδεικννύοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες ως προς την επιτυχία και τον αντίκτυπο της δράσης.

Εκλογικό κλίμα και κοινωνική δυσαρέσκεια

Η χρονική στιγμή της κινητοποίησης, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, υπογραμμίζει την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια που επικρατεί στην Ισπανία. Το ζήτημα της στέγης και της αγοραστικής δύναμης αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα της δημόσιας συζήτησης, επηρεάζοντας ενδεχομένως και το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο παραμένει αβέβαιο.

Οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους για την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής, ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.

Επεισόδια στη Βαρκελώνη και διαφορετικές εκτιμήσεις

Εκτός από τη Μαδρίτη, κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Βαρκελώνη, όπου ο αριθμός των διαδηλωτών ανήλθε στις 55.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αστυνομίας το ίδιο βράδυ. Στην καταλανική πρωτεύουσα σημειώθηκαν και ορισμένα έκτροπα, τα οποία ωστόσο είχαν μικρή διάρκεια.

Μια ομάδα κουκουλοφόρων προκάλεσε ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων και έβαλε φωτιά σε κάδους ανακύκλωσης, δημιουργώντας στιγμιαία ένταση στην πόλη. Οι αντιδράσεις αυτές, αν και περιορισμένες, έρχονται να προστεθούν στο γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας.

Μαρτυρίες διαδηλωτών για το στεγαστικό πρόβλημα

Ο Νταβίντ, ένας 40χρονος μηχανικός που συμμετείχε στην πορεία της Μαδρίτης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διαδηλωτές είναι εκεί "για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγη, για να είναι σεβαστό, για να μειωθούν τα ενοίκια, για να είναι δυνατή η αγορά κατοικίας". Ο ίδιος ανέφερε ότι μένει μόνος του σε ένα διαμέρισμα που χαρακτήρισε "μάλλον αξιολύπητο", γεγονός που του επιτρέπει να πληρώνει ένα ενοίκιο λίγο χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς, συγκεκριμένα λίγο περισσότερο από 600 ευρώ, για μια κατοικία χωρίς θέρμανση και κλιματισμό. Ο Νταβίντ προειδοποίησε πως "ένα κίνημα είναι σε εξέλιξη μέχρι το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί, αυτό δεν θα σταματήσει".

Η Πάουλα Ντίαθ, μια 25χρονη τεχνικός που ζει ακόμη στο σπίτι των γονιών της, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι "η πίεση του δρόμου καταλήγει πάντα να ωθεί τις κυβερνήσεις να ενεργοποιούνται". Στις πορείες συμμετείχαν πολλοί νέοι, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη στεγαστική κρίση στη χώρα, αλλά και διαδηλωτές μεγάλης ηλικίας. Μία μαρτυρία από μεγαλύτερους σε ηλικία διαδηλωτές ανέφερε ότι η γενιά τους επίσης γνώρισε δυσκολίες στην πρόσβαση στην κατοικία, αλλά τότε χτίζονταν περισσότερες εργατικές και κοινωνικές κατοικίες, κάτι που σήμερα ουσιαστικά δεν συμβαίνει πια και έχει συμβάλει στην επιδείνωση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: News.gr