Ένοπλη επίθεση με 10 νεκρούς αστυνομικούς στο Πακιστάν

Δέκα αστυνομικοί και δεκαοκτώ ένοπλοι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση που σημειώθηκε στο Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας σήμερα. Η επίθεση στόχευσε οχηματοπομπή της αστυνομίας στην περιοχή Νταρμπουκάς, στην περιοχή της Κοχάτ, εντός της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα. Οι αστυνομικοί επέστρεφαν από επιχείρηση που είχε ως στόχο ένα παράνομο χρυσωρυχείο.

Η πολύνεκρη επίθεση και οι συνέπειες

Σύμφωνα με την αστυνομία της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, οι αστυνομικοί δέχτηκαν πυρά από ενόπλους καθώς επέστρεφαν από το μεταλλείο. Εκτός από τους δέκα νεκρούς αστυνομικούς, δώδεκα επιπλέον μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Αξιωματούχος στην περιοχή της Κοχάτ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δύο οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν. Επιπλέον, άλλα δύο αστυνομικά οχήματα και ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν μετά το περιστατικό.

Παράλληλες επιχειρήσεις και απώλειες

Σε μια χωριστή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ορακζάι, η οποία επίσης βρίσκεται στην Κοχάτ, σκοτώθηκαν δέκα μαχητές του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ). Η πληροφορία αυτή δόθηκε από άλλον αξιωματούχο της περιοχής.

Οι τεταμένες σχέσεις Πακιστάν - Αφγανιστάν

Οι σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ξανά την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά από φονικές συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών τον Οκτώβριο του 2025, οι οποίες οδήγησαν σχεδόν στο κλείσιμο των συνόρων.

Αν και οι εχθροπραξίες αποκλιμακώθηκαν για ένα διάστημα έπειτα από μεσολάβηση, η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Τότε, η κυβέρνηση του Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στη γειτονική χώρα. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στους μαχητές του ΚΤΠ, οι οποίοι διαπράττουν φονικές επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια, κάτι που η Καμπούλ αρνείται.

Σύμφωνα με δεδομένα της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες ανάμεσα στις δύο χώρες από τον Οκτώβριο του 2025.

Πολιτικές εξελίξεις στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα

Στις αρχές Οκτωβρίου, το ομοσπονδιακό κράτος του Πακιστάν ανακοίνωσε μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, πήρε τον έλεγχο της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, παραμερίζοντας τις τοπικές αρχές. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τη δημόσια τάξη» στην περιοχή και της «εσκεμμένης αδιαφορίας της επαρχιακής κυβέρνησης για τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας».

Τα συγκεκριμένα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα τον περιθωριοποίηση του Κινήματος για τη Δικαιοσύνη στο Πακιστάν (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI), το οποίο αποτελούσε το τελευταίο οχυρό του φυλακισμένου σήμερα πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν. Παράλληλα, αποτέλεσαν έναυσμα για μια εκστρατεία καταστολής σε κλίμακα επαρχίας εναντίον των υποστηρικτών του κόμματος, με εκατοντάδες συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: News.gr