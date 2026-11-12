Κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, καθώς ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν. Το περιστατικό, που συνέβη πλάι σε ένα εργοτάξιο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών άλλων. Δέκα από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις νεότερες ενημερώσεις από τις αρχές της Νέας Υόρκης. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται εντατικά.

Οι πρώτες ώρες μετά το συμβάν

Το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Υόρκης (FDNY) ειδοποιήθηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας, για την κατάρρευση του κτιρίου και την πιθανότητα ύπαρξης παγιδευμένων ατόμων στα συντρίμμια. Ευτυχώς, μια ομάδα πυροσβεστών έτυχε να βρίσκεται στη συγκεκριμένη συνοικία και κατάφερε να επέμβει άμεσα, μέσα σε μόλις ένα λεπτό από τη στιγμή της κατάρρευσης. Η άμεση αυτή ανταπόκριση ήταν καθοριστική, καθώς συνέβαλε στην ταχεία ανάσυρση των πρώτων θυμάτων από τα ερείπια.

Καθ' όλη τη διάρκεια του χθεσινού βράδυ, οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό. Επιτόπου, στη γειτονιά Φλάτμπους του Μπρούκλιν, πυροσβέστες και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έψαχναν σχολαστικά στα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα που απεικόνιζαν άνδρες της πυροσβεστικής να ανασύρουν θύματα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε με φορείο προς ασθενοφόρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι δηλώσεις των αρχών

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της κατάρρευσης, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας ορισμένων να κρίνεται κρίσιμη. Η επίτροπος της πυροσβεστικής, Λίλιαν Μπονσινιόρε, παρείχε νεότερη ενημέρωση, αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στα 19 άτομα. Μεταξύ αυτών των θυμάτων περιλαμβάνονται και επτά παιδιά.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν κάποιο από τα παιδιά συγκαταλέγεται στους δύο νεκρούς. Οι έρευνες και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλα άτομα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, το οποίο είχε ανεγερθεί στα χρόνια του 1930.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα

Η αιτία που οδήγησε στην κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου παραμένει άγνωστη σε αυτό το στάδιο των ερευνών. Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, δήλωσε στον Τύπο ότι έχει ξεκινήσει μια ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια της καταστροφής. Το κτίριο, όπως αναφέρθηκε, είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1930, και βρισκόταν πλάι σε ένα εργοτάξιο.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή που αυτό κατέρρευσε. Επιπλέον, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τον αριθμό των εργατών που βρίσκονταν στο παρακείμενο οικόπεδο, όπου γινόταν μεταξύ άλλων εκσκαφή, και αν αυτοί επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα αναπάντητα ερωτήματα και να προσδιορίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki