Κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν: Νεκροί και τραυματίες, φόβοι για εγκλωβισμένους

Μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετά την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης στη συνοικία Φλάτμπους, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι αρχές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω του κινδύνου περαιτέρω καταρρεύσεων.

Η κατάρρευση και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το κτίριο, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1930 και περιλάμβανε τέσσερις κατοικίες καθώς και έναν επαγγελματικό χώρο, κατέρρευσε ξαφνικά και απρόβλεπτα. Οι τοίχοι του υποχώρησαν με ορμή προς ένα παρακείμενο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν άνθρωποι κάτω από τον όγκο των συντριμμιών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, την ώρα του συμβάντος πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής στο γειτονικό εργοτάξιο. Οι εργάτες φέρεται να έσκαβαν σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο, ένα στοιχείο που εξετάζεται ενδελεχώς στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και ο απολογισμός

Οι δυνάμεις διάσωσης, που επιχειρούν αδιάκοπα, έχουν καταφέρει να ανασύρουν από τα χαλάσματα τουλάχιστον επτά παιδιά και μία έγκυο γυναίκα, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους δεκάδες τραυματίες. Η κατάσταση της υγείας τεσσάρων από τους τραυματίες χαρακτηρίζεται κρίσιμη και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής.

Επιπλέον, 12 άτομα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων επιχειρήσεων. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ακριβή εικόνα για τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια του κατεστραμμένου κτιρίου.

Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι για νέα κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου. Αυτή η συνεχής απειλή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επιβραδύνει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απεγκλωβισμό τυχόν επιζώντων, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη.

Προηγούμενα προβλήματα στο εργοτάξιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό προκαλεί το ιστορικό του γειτονικού εργοταξίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κατεστραμμένο κτίριο. Σύμφωνα με δημοτικά αρχεία, μόλις τον περασμένο Απρίλιο είχε επιβληθεί πρόστιμο σε έναν εργολάβο κατεδάφισης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Ο λόγος της επιβολής του προστίμου ήταν ότι ο εργολάβος συνέχιζε παράνομα εργασίες στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, παρά την ρητή εντολή διακοπής τους που είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές. Η παράβαση αυτή τακτοποιήθηκε τελικά τον Οκτώβριο, με τον εργολάβο να καταβάλλει πρόστιμο ύψους 10.000 δολαρίων.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει επισήμως εάν το συγκεκριμένο περιστατικό παράνομων εργασιών και η καταβολή του προστίμου συνδέονται άμεσα με την πρόσφατη κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης αυτής της πτυχής.

Η έρευνα των αρχών για τα αίτια

Η αρμόδια υπηρεσία κτιρίων της Νέας Υόρκης έχει αναλάβει την ενδελεχή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το ιστορικό κτίριο του 1930.

Οι αρμόδιοι εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσης των εργασιών εκσκαφής που πραγματοποιούνταν στο παρακείμενο εργοτάξιο με την αστοχία της κατασκευής του παλαιού κτιρίου. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση των ευθυνών αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια αυτής της καταστροφής που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis