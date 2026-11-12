Διεθνής Αμνηστία: Αρχές και ΟΗΕ γνώριζαν, αλλά δεν απέτρεψαν τη σφαγή στο Νότιο Σουδάν

Η Διεθνής Αμνηστία στρέφεται κατά των νοτιοσουδανικών αρχών και της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα, γνωστής ως MINUSS, κατηγορώντας τες για την αποτυχία τους να αποτρέψουν τη σφαγή περισσότερων από 200 ανθρώπων. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο στην κομητεία Αμπιεμνόμ, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση. Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζει ότι η απραξία των αρμόδιων φορέων είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση αμάχων, την πυρπόληση κατοικιών και την καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

Οι κατηγορίες της Διεθνούς Αμνηστίας

Στην έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία καταγράφει λεπτομερώς την αποτυχία των νοτιοσουδανικών αρχών και της MINUSS να δράσουν προληπτικά. Ο Τιγκέρε Τσαγκούτα, διευθυντής του αρμόδιου τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για την περιοχή, δήλωσε πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η αποστολή του ΟΗΕ διέθεταν τις απαραίτητες πληροφορίες και τον χρόνο για να λάβουν πιο αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα. Η απραξία τους, όπως υπογράμμισε, στοίχισε ζωές, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «μία από τις χειρότερες σφαγές που έχουν διαπραχθεί στο Νότιο Σουδάν από το 2020».

Η οργάνωση διευκρίνισε ότι για τη σύνταξη της έκθεσης, πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες και θύματα της επίθεσης. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν υποδεικνύουν ότι οι αρμόδιοι φορείς είχαν πλήρη επίγνωση του επικείμενου κινδύνου, αλλά δεν κατάφεραν να παράσχουν την απαιτούμενη προστασία στους αμάχους.

Η επίθεση και τα θύματα

Η φονική επίθεση εκδηλώθηκε την 1η Μαρτίου, όταν πάνω από χίλιοι ένοπλοι, μέλη της φυλής των Νουέρ, εξαπέλυσαν έφοδο στην κομητεία Αμπιεμνόμ. Η κομητεία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Η επίθεση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν πάνω από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι δράστες προχώρησαν σε εκτελέσεις αμάχων, πυρπόλησαν κατοικίες και κατέστρεψαν υποδομές, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής.

Οι δράστες της επίθεσης φέρεται να προέρχονταν από την πολιτεία Γιούνιτι, γεγονός που επίσης ήταν γνωστό στις αρχές. Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναδεικνύει την έκταση της βίας και την ανυπολόγιστη απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών που προκλήθηκε από αυτή την οργανωμένη επίθεση.

Προειδοποιήσεις και απραξία

Η Διεθνής Αμνηστία τονίζει πως οι αρχές του Νοτίου Σουδάν και η αποστολή MINUSS είχαν ενημερωθεί για τον κίνδυνο επίθεσης τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από το συμβάν. Η αποστολή του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οργάνωση, αναγνωρίζει ότι οι εντάσεις στην περιοχή είχαν οξυνθεί σημαντικά από τα μέσα Φεβρουαρίου, υποδηλώνοντας ότι υπήρχαν σαφή σημάδια κλιμάκωσης της βίας.

Επιπλέον, τις 48 ώρες που προηγήθηκαν της επίθεσης, περίπου χίλιοι άνθρωποι είχαν αναζητήσει προστασία σε μία από τις προσωρινές βάσεις της MINUSS, η οποία βρισκόταν κοντά στην Αμπιεμνόμ. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την αίσθηση του επικείμενου κινδύνου μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και την ανάγκη για άμεση αντίδραση. Οι αρχές της πολιτείας Γιούνιτι, από όπου ξεκίνησαν οι δράστες, αναγνώρισαν επίσης ότι είχαν πληροφορίες σχετικά με την απειλή, ενισχύοντας την κατηγορία περί γνώσης και απραξίας.

Το ιστορικό της ανασφάλειας στο Νότιο Σουδάν

Το Νότιο Σουδάν, το οποίο απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, αποτελεί το νεότερο κράτος του κόσμου. Ωστόσο, από την ίδρυσή του, παραμένει βυθισμένο σε μια κατάσταση διαρκούς ανασφάλειας και συγκρούσεων. Συχνά ξεσπούν συγκρούσεις ανάμεσα σε στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και υποστηρικτές του κυριότερου αντιπάλου του, του πρώην αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ.

Ο Ρικ Μάκαρ βρίσκεται φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025 και αντιμετωπίζει κατηγορίες για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Η φυλή των Νουέρ, στην οποία ανήκουν οι ένοπλοι που εξαπέλυσαν την επίθεση στην Αμπιεμνόμ, είναι η φυλή του κ. Μάκαρ. Αυτό το ιστορικό εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων πλευρών συμβάλλει στην ευάλωτη κατάσταση της χώρας και στην αδυναμία προστασίας των αμάχων.

Με πληροφορίες από: Enikos