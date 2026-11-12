Απρόοπτο στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν κατά την υποδοχή του Σλοβάκου προέδρου

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. Ένας άνδρας της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά στους δύο ηγέτες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων. Ο Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε άμεσα να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, ενώ λίγο αργότερα ο φρουρός απομακρύνθηκε από τον χώρο της υποδοχής.

Η επίσημη υποδοχή και το απρόοπτο περιστατικό

Η επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, από τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στο ιστορικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, σημαδεύτηκε από ένα απρόοπτο γεγονός. Η τελετή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος της προγραμματισμένης επίσκεψής του Σλοβάκου αξιωματούχου στη γαλλική πρωτεύουσα, με όλες τις προβλεπόμενες τιμές.

Την ώρα που ο Σλοβάκος αξιωματούχος έφτανε στο προεδρικό μέγαρο για την επίσημη συνάντηση, ένας άνδρας που ανήκε στην τιμητική φρουρά, η οποία είχε παραταχθεί για να υποδεχθεί τον υψηλό προσκεκλημένο, κατέρρευσε αιφνιδίως. Ο φρουρός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, πέφτοντας στο έδαφος μπροστά στους δύο προέδρους, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την προσοχή και την ανησυχία όλων των παρευρισκομένων.

Η άμεση αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν

Αμέσως μετά την ξαφνική κατάρρευση του άνδρα της τιμητικής φρουράς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έσπευσε χωρίς καθυστέρηση κοντά του. Μαζί του βρέθηκαν και μέλη του προσωπικού του προεδρικού μεγάρου, οι οποίοι προσέγγισαν τον φρουρό με σκοπό να διαπιστώσουν την κατάσταση της υγείας του και να του προσφέρουν την πρώτη βοήθεια που ενδεχομένως χρειαζόταν.

Η άμεση και προσωπική αντίδραση του Γάλλου προέδρου και των συνεργατών του ήταν εμφανής, καθώς έδειξαν ενδιαφέρον για τον φρουρό που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε και αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πτυχή του περιστατικού.

Απομάκρυνση του φρουρού και συνέχεια του πρωτοκόλλου

Λίγο αργότερα, αφού διαπιστώθηκε η κατάσταση του φρουρού, εργαζόμενοι του Μεγάρου των Ηλυσίων τον βοήθησαν να σηκωθεί από το έδαφος. Στη συνέχεια, τον απομάκρυναν προσεκτικά από τον χώρο της επίσημης υποδοχής, προκειμένου να του παρασχεθεί περαιτέρω φροντίδα και ιατρική εκτίμηση, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την επίσημη τελετή.

Παρά το απρόοπτο περιστατικό και την αναστάτωση που προκλήθηκε, η επίσημη τελετή υποδοχής συνεχίστηκε κανονικά, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησε στην υποδοχή του Πέτερ Πελεγκρίνι, όπως είχε προγραμματιστεί, αμέσως μετά την απομάκρυνση του άνδρα της τιμητικής φρουράς από τον χώρο.

Αδιευκρίνιστα αίτια και απουσία πληροφοριών για την υγεία

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση του φρουρού στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνουν καμία λεπτομέρεια σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα.

Επίσης, δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που να αφορούν την κατάσταση της υγείας του φρουρού μετά την απομάκρυνσή του από τον χώρο της υποδοχής. Παραμένει άγνωστο αν ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του, αν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση ή αν η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση, καθώς οι διαθέσιμες πηγές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis