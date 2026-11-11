Η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά, η πρώτη τυφλή εκπαιδευόμενη πιλότος στην Ιταλία, συμπλήρωσε 200 ώρες πτήσης

Η 56χρονη Λουτσία Σαμπρίνα Παπά, η οποία γεννήθηκε τυφλή, κατάφερε να πλησιάσει το όνειρό της και να γίνει η πρώτη τυφλή γυναίκα πιλότος στην Ιταλία. Παρότι δεν έχει δει ποτέ τον ουρανό ή τα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το σπίτι της, κοντά στη Ρώμη, έχει συμπληρώσει περισσότερες από 200 ώρες πτήσης, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να κάνει πραγματικότητα ένα φαινομενικά ανέφικτο όνειρο.

Η παιδική ηλικία και η έλξη για τα αεροπλάνα

Η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά γεννήθηκε στο Σαλίτσε Σαλεντίνο, στην επαρχία του Λέτσε, και είναι εκ γενετής τυφλή, καθώς πάσχει από δυστροφία του αμφιβληστροειδούς. Παρά την έλλειψη όρασης, ανέπτυξε από πολύ μικρή ηλικία μια ιδιαίτερη και βαθιά σχέση με τα αεροπλάνα. Μεγάλωσε κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Γκαλατίνα, και κάθε φορά που άκουγε τον ήχο των αεροσκαφών να περνούν πάνω από το σπίτι της, έτρεχε αμέσως στον κήπο για να αφουγκραστεί καλύτερα τον ήχο τους.

Όπως η ίδια έχει περιγράψει, ένιωθε κάτι πολύ δυνατό μέσα της, μια ανεξήγητη ώθηση, σαν να ήθελε να την σηκώσει από το έδαφος. Το παιδικό της όνειρο δεν ήταν να γίνει πιλότος, αλλά να ταυτιστεί με το ίδιο το αεροπλάνο, καθώς πίστευε ότι αυτό πετούσε πιο γρήγορα και πιο ψηλά από τα πουλιά. Για εκείνη, ο ουρανός αντιπροσώπευε έναν απέραντο, ελεύθερο χώρο, απαλλαγμένο από τα εμπόδια και τους περιορισμούς που συναντούσε καθημερινά στη στεριά. Ήταν ένας τόπος όπου μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να πετά ελεύθερα και να εκτελεί διάφορους ελιγμούς.

Η πραγματοποίηση του ονείρου και η συστηματική εκπαίδευση

Το όνειρο της Λουτσία Σαμπρίνα Παπά άρχισε να παίρνει συγκεκριμένη και απτή μορφή το 2016. Με την πολύτιμη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών και οργανώσεων που υποστηρίζουν ενεργά την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης στον απαιτητικό χώρο της αεροπορίας, ξεκίνησε τη συστηματική της εκπαίδευση. Από τότε, έχει καταφέρει να συμπληρώσει περισσότερες από 200 ώρες πτήσης, έχοντας εκπαιδευτεί επιτυχώς σε διάφορους τύπους αεροσκαφών.

Το σημαντικότερο στοιχείο της εκπαίδευσής της είναι η στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τον εκπαιδευτή της. Ο εκπαιδευτής βρίσκεται πάντοτε δίπλα της στο πιλοτήριο, διαθέτοντας τις απαραίτητες αρμοδιότητες συγκυβερνήτη. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια ειδική και μοναδική μέθοδο επικοινωνίας, η οποία βασίζεται τόσο στην αφή όσο και στις προφορικές οδηγίες, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και ασφαλή διαχείριση της πτήσης.

Η μοναδική μέθοδος επικοινωνίας στο πιλοτήριο

Η μέθοδος επικοινωνίας που εφαρμόζει η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά με τον εκπαιδευτή της είναι πραγματικά πρωτοποριακή και αποτελεσματική. Ο εκπαιδευτής της μεταφέρει συνεχώς κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση και την κίνηση του αεροσκάφους, ενώ παράλληλα διαβάζει με ακρίβεια τις ενδείξεις των οργάνων. Η Παπά, με τη σειρά της, χειρίζεται με δεξιοτεχνία τα κατάλληλα χειριστήρια, βασιζόμενη πλήρως στις οδηγίες που λαμβάνει.

Η ίδια έχει εξηγήσει λεπτομερώς τη διαδικασία αυτή: «Η μέθοδος είναι απτική. Με ένα άγγιγμα ο εκπαιδευτής με ενημερώνει για την άνοδο του αεροσκάφους. Εκείνος μου διαβάζει τους δείκτες και εγώ έχω μάθει τι και πότε πρέπει να κάνω». Αυτή η απτική και προφορική συνεργασία επιτρέπει στην Παπά να ανταποκρίνεται με εξαιρετική ακρίβεια και να εκτελεί όλους τους απαραίτητους χειρισμούς κατά τη διάρκεια κάθε πτήσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την επιτυχία.

Επίσκεψη στον πύργο ελέγχου του Φιουμιτσίνο

Στις 10 Νοεμβρίου, η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, συνοδευόταν από την υπουργό για θέματα αναπηρίας, Αλεσάντρα Λοκατέλι. Η Παπά είχε την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη σύνθετη δουλειά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις προηγμένες τεχνολογίες και τις αυστηρές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά για να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των πτήσεων.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε με την ουσιαστική υποστήρεση της ENAV, της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ιταλία. Η Λουτσία Σαμπρίνα Παπά έγινε δεκτή όχι απλώς ως επισκέπτης, αλλά ως μια γυναίκα με πραγματική και αξιοσημείωτη εμπειρία στον χώρο της αεροπορίας, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία και τη σημασία του επιτεύγματός της στον απαιτητικό και τεχνολογικά προηγμένο κόσμο των πτήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta