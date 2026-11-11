Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να επιδείξει υπευθυνότητα για το Ιράν

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, απηύθυνε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 έκκληση προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζητώντας του να επιδείξει υπευθυνότητα σε θέματα ασφαλείας. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ανησυχίες για μία ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, μετά από πρόσφατες δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ κάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες.

Έκκληση για υπευθυνότητα και σύνεση

Σε επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε στο Χ (πρώην Twitter), ο Γκάντι Άιζενκοτ τόνισε τη σημασία της υπευθυνότητας στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια του κράτους. Χωρίς να αναφέρει ρητά το Ιράν, ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι η άμεση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς την ύπαρξη απευθείας και άμεσης απειλής, θα μπορούσε να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να βλάψουν τη δημοκρατία στο Ισραήλ και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους. Ο Άιζενκοτ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, κάλεσε τον Νετανιάχου να επιδείξει εθνική υπευθυνότητα.

Συγκεκριμένα, ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ για να λάβει τέτοιες αποφάσεις, υπογράμμισε ο Άιζενκοτ.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου για «υπαρξιακή απειλή»

Η έκκληση του Γκάντι Άιζενκοτ έρχεται ως αντίδραση σε ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο απερχόμενος πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία «υπαρξιακή απειλή» που προέρχεται από το Ιράν, προκαλώντας ανησυχία με τις δηλώσεις του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν εργάζεται ενεργά για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Πρόσθεσε ότι σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με διεθνείς πιέσεις, προκειμένου να αποδεχθεί ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο. Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την αντίδραση του Άιζενκοτ.

Το αίτημα για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Εν αναμονή του σχηματισμού κυβέρνησης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε χθες, δηλαδή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο ίδιος αιτιολόγησε την πρότασή του επικαλούμενος τις «ιρανικές απειλές» που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Η πρόταση αυτή υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ σχετικά με την προσέγγιση απέναντι στο Ιράν. Ο Νετανιάχου θεωρεί την ενότητα απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, ενώ ο Άιζενκοτ ζητά σύνεση και αναμονή της νέας κυβέρνησης.

Προηγούμενη επίθεση και η θέση της Τεχεράνης

Στο παρελθόν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει κοινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, με τους δύο συμμάχους να δηλώνουν συγκεκριμένα ότι στόχος τους ήταν η εξάλειψη της «υπαρξιακής απειλής».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, αυτή η απειλή συνίσταται στα ιρανικά προγράμματα στον πυρηνικό και τον βαλλιστικό τομέα. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαψεύδει συστηματικά και τακτικά τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, επιμένοντας στον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Newsit