Η Πορτογαλία σε κατάσταση συναγερμού λόγω της καταιγίδας «Τσαρλς»

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πορτογαλία την Τετάρτη, καθώς η ισχυρή ατλαντική καταιγίδα «Τσαρλς» πλήττει τη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα θαλάσσια κύματα. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο περίπου 8.000 σχολείων και των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν. Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε εκατοντάδες περιστατικά πλημμυρών και ζημιών, με προληπτικές εκκενώσεις να πραγματοποιούνται και στη γειτονική Ισπανία. Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις, δεν είχαν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες εξαιτίας της καταιγίδας.

Κατάσταση συναγερμού και προειδοποιήσεις

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έθεσε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σε κατάσταση συναγερμού, η οποία ίσχυσε από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποιήσεις του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του IPMA, οι άνεμοι αναμενόταν να ξεπεράσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μετεωρολόγοι εξακολουγούν να προειδοποιούν ότι η έντονη βροχόπτωση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις πληγείσες περιοχές.

Εκτεταμένες διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές

Η κακοκαιρία που προκάλεσε η καταιγίδα «Τσαρλς» οδήγησε σε εκτεταμένες διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές σε όλη τη χώρα. Έως τις 11:00 το πρωί, τοπική ώρα, είχαν καταγραφεί περίπου 360 ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Πορτογαλίας.

Το αεροδρόμιο της Λισαβόνας αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα, με 288 προγραμματισμένες ακυρώσεις, στις οποίες προστέθηκαν άλλες 22 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Στο αεροδρόμιο του Πόρτο καταγράφηκαν 12 ακυρώσεις πτήσεων, ενώ στο Φάρο ακυρώθηκαν 16 πτήσεις και στη Μαδέρα 22. Οι αεροπορικές αρχές απηύθυναν έκκληση στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

Πλημμύρες και μέτρα προστασίας

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας κατέγραψε 538 περιστατικά μέσα στο πρώτο δωδεκάωρο της Τετάρτης, τα οποία περιλάμβαναν πλημμύρες και ζημιές σε διάφορες περιοχές. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο περίπου 8.000 σχολείων σε όλη τη χώρα, καθώς και των μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την προστασία των πολιτών.

Επιπλέον, προληπτικές εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη γειτονική Ισπανία, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη επίδραση της καταιγίδας. Οι δρόμοι πλημμύρισαν σε πολλές περιοχές, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις και δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η πορεία της καταιγίδας και οι περιοχές που πλήττονται

Η καταιγίδα «Τσαρλς» εισήλθε στην ηπειρωτική χώρα χωρισμένη σε δύο κύριους πυρήνες. Ένας πιο ασθενής πυρήνας επηρέασε την περιοχή της Λισαβόνας και της Σίντρα, ενώ ο κύριος πυρήνας της καταιγίδας εντοπίστηκε κατά μήκος της ακτής του Αλγκάρβε.

Ο υπουργός Διοίκησης Εσωτερικών, Luís Neves, δήλωσε ότι η χώρα διέρχεται την πιο σοβαρή περίοδο της καταιγίδας, τοποθετώντας την μεταξύ των ωρών 15:00 και 19:00 της Τετάρτης. Τα μέσα της Πολιτικής Προστασίας έχουν συγκεντρωθεί κυρίως στο Αλγκάρβε και στις παράκτιες περιοχές, όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Απουσία θυμάτων μέχρι στιγμής

Παρά την ένταση της καταιγίδας και τις εκτεταμένες διαταραχές που προκάλεσε, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις, δεν είχαν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες εξαιτίας της καταιγίδας «Τσαρλς». Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο εν μέσω της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos