Η Γαλλία εκφράζει ανησυχία για το γερμανικό οπλοστάσιο και τον κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη Γαλλία η ενίσχυση του οπλοστασίου της Γερμανίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, καθώς το Παρίσι εκφράζει φόβους ότι ενδεχόμενη χρήση τους σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη πυρηνική κλιμάκωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία ζητά από τη Γερμανία να αποσαφηνίσει τη στρατηγική της για την ανάπτυξη και χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων.

Η ενίσχυση του γερμανικού οπλοστασίου

Η Γερμανία προχωρά στην ανάπτυξη ενός οπλοστασίου όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Αυτά τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνουν δυνατότητες προσβολής στόχων που βρίσκονται βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στη γαλλική πλευρά, η οποία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Βερολίνου στον τομέα της άμυνας.

Η βασική ανησυχία της Γαλλίας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times, εστιάζει στον κίνδυνο που ενέχει η χρήση τέτοιων όπλων σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το Παρίσι εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ανεπιθύμητη και επικίνδυνη πυρηνική κλιμάκωση.

Οι ανησυχίες του Παρισιού

Η Γαλλία εκφράζει φόβους ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρερμηνεύσει ένα συμβατικό στρατιωτικό πλήγμα. Η ανησυχία είναι ότι η Ρωσία θα μπορούσε να το θεωρήσει ως προάγγελο μιας ευρύτερης επίθεσης από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μια πηγή της γαλλικής πλευράς δήλωσε στους Financial Times ότι «εάν οι Ρώσοι δεν λάβουν σωστά το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς καν να το καταλάβουμε».

Επιπλέον, Γάλλοι αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποδώσει στη Γαλλία την ευθύνη για στρατιωτικές επιθέσεις που θα πραγματοποιούσαν άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή γαλλικών δυνάμεων στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Το «πυρηνικό αλφάβητο» και η έλλειψή του

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, η Γαλλία έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο «πυρηνικό αλφάβητο». Πρόκειται για ένα σύνολο στρατηγικών αρχών και κωδίκων επικοινωνίας που αφορούν την πυρηνική αποτροπή. Η γαλλική πλευρά θεωρεί ότι αυτό το «πυρηνικό αλφάβητο» απουσιάζει από τη γερμανική πλευρά.

Αυτή η διαφορά στην προσέγγιση της πυρηνικής αποτροπής αποτελεί έναν επιπλέον λόγο προβληματισμού για το Παρίσι. Η Γαλλία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι υπάρχει κοινή κατανόηση και συντονισμός στις στρατηγικές αποφάσεις, ειδικά όταν πρόκειται για οπλικά συστήματα που μπορούν να προκαλέσουν κλιμάκωση.

Αίτημα για κοινή στρατηγική

Λόγω των ανησυχιών της, η Γαλλία έχει ξεκινήσει επαφές με Γερμανούς αξιωματούχους. Στόχος αυτών των επαφών είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής. Το Παρίσι επιδιώκει αυτό το πλαίσιο να είναι ευθυγραμμισμένο με την υφιστάμενη γαλλική πυρηνική αποτρεπτική πολιτική.

Η Γαλλία ζητά από τη Γερμανία να αποσαφηνίσει τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ενδεχόμενη χρήση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Η διαφάνεια και ο συντονισμός θεωρούνται κρίσιμα για την αποφυγή παρεξηγήσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η στάση του Βερολίνου

Από την πλευρά της, η Γερμανία εμφανίζεται θετική στην προοπτική διαμόρφωσης μιας κοινής στρατηγικής. Το Βερολίνο συμφωνεί στην ανάγκη για κοινό δόγμα σχετικά με τη χρήση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και την αποφυγή ανεπιθύμητης κλιμάκωσης.

Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι το Βερολίνο συμφωνεί πλήρως με την ανάγκη ύπαρξης κοινού δόγματος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι κάτι που ζητούν οι Γάλλοι και στο οποίο εμείς αντιστεκόμαστε». Ο ίδιος σημείωσε ότι οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν καθυστερήσει εξαιτίας εσωτερικών διεργασιών στη Γαλλία σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της πυρηνικής της στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Newsit