Ο Ζελένσκι ζητά ευρωπαϊκή παρουσία σε όλα τα στάδια των συνομιλιών με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό θέση στις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Οι προτεραιότητες του Κιέβου για αξιοπρεπή ειρήνη

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θέτει ως πρωταρχική προτεραιότητα τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό του πολέμου, επιδιώκοντας μια αξιοπρεπή ειρήνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη οφείλει να εκπροσωπείται σε κάθε στάδιο της ουσιαστικής διπλωματίας. Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Η θέση του Κιέβου για την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις συνομιλίες αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ουκρανική πλευρά στην ενιαία ευρωπαϊκή φωνή και παρουσία στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων και η επίτευξη ενός βιώσιμου αποτελέσματος.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με αμερικανική μεσολάβηση

Οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ξεκίνησαν χθες στο Άμπου Ντάμπι, με την ενεργή μεσολάβηση της Ουάσινγκτον. Στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν η επίτευξη προόδου στη διευθέτηση της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει ότι οι συνομιλίες αυτές αποσκοπούσαν στην επεξεργασία ενός «νέου» πλαισίου ασφαλείας, το οποίο θα περιλαμβάνει και την Ευρώπη.

Η παρουσία της αμερικανικής διαμεσολάβησης υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των ΗΠΑ στις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο. Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την εξεύρεση κοινών σημείων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Επικείμενες συναντήσεις και συντονισμός θέσεων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί στο Δουβλίνο με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικό στόχο την προώθηση των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σχετικά ότι μετά τη συζήτηση των Αμερικανών απεσταλμένων στη Ρωσία, οι θέσεις θα συντονιστούν εκ νέου, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα δυνατά βήματα. Η συνάντηση στο Δουβλίνο και οι επαφές των Αμερικανών αξιωματούχων με τη ρωσική πλευρά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας για την επίτευξη προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων και η «καλή δυναμική»

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα συνεχισθούν. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει τη βούληση της ρωσικής πλευράς να παραμείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία χαιρέτισε μία «καλή δυναμική» στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ντέιβιντ Αραχαμία, μέλος της ομάδας του Κιέβου, εκφράζοντας την αισιοδοξία της ουκρανικής πλευράς για την πορεία των διαπραγματεύσεων και την πιθανότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit