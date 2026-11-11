Πέθανε ο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, σε ηλικία 66 ετών

Ο πρέσβης της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών από τη Μόσχα, ανακοινώνοντας τον θάνατό του την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε με βαθύτατη θλίψη τον αιφνίδιο θάνατο του Αλεξάντερ Νικίτις Ντάρτσιεφ, ο οποίος υπηρετούσε ως έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ. Το υπουργείο εξήρε την πολυετή διπλωματική προσφορά του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας την αξία του.

Περιέγραψε τον Αλεξάντερ Νταρτσίεφ ως «έναν διακεκριμένο διπλωμάτη, έμπειρο επικεφαλής, καλό συνάδελφο και μέντορα». Επιπλέον, τον χαρακτήρισε «επαγγελματία του υψηλότερου επιπέδου και εξαιρετικό γνώστη των αμερικανικών υποθέσεων». Το υπουργείο εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή του σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Η μακρά διπλωματική πορεία

Ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ διέθετε μία εκτεταμένη και πολυετή εμπειρία στις σχέσεις της Ρωσίας με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπηρέτησε σε διάφορες διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, αλλά και σε σημαντικές θέσεις εντός του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από το 2005 έως το 2010, ο Νταρτσίεφ είχε υπηρετήσει στη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως σύμβουλος-επιτετραμμένος. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του Υπουργείου Εξωτερικών, θέση στην οποία επέστρεψε και αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2014, διορίστηκε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, παραμένοντας σε αυτή τη θέση έως τον Ιανουάριο του 2021. Μετά την επιστροφή του στη Μόσχα, ανέλαβε εκ νέου τη διεύθυνση του αρμόδιου τμήματος για τις σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, διατηρώντας τη συγκεκριμένη θέση έως τον Μάρτιο του 2025.

Η θητεία του στην Ουάσιγκτον

Ο Ρώσος διπλωμάτης είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στην Ουάσιγκτον τον Μάρτιο του 2025. Ο διορισμός του στην πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον παρουσίαζαν σημάδια αποκλιμάκωσης. Αυτή η εξέλιξη συνέπεσε χρονικά με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, γεγονός που είχε επηρεάσει το κλίμα των διμερών σχέσεων.

Ένθερμος υπερασπιστής των πολιτικών του Κρεμλίνου

Ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ δεν ήταν απλώς ένας διπλωμάτης, αλλά και ένας ένθερμος υπερασπιστής των πολιτικών του Κρεμλίνου. Οι δηλώσεις του αντικατόπτριζαν τη σταθερή του προσήλωση στις θέσεις της χώρας του. Χαρακτηριστικά, το 2014, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι «Η Κριμαία είναι Ρωσία, μια για πάντα», υπογραμμίζοντας τη θέση της Μόσχας για την περιοχή.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2022, ο Νταρτσίεφ είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως εγκληματία πολέμου. Η στάση του αυτή αναδείκνυε τον ρόλο του ως ισχυρής φωνής της ρωσικής διπλωματίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit