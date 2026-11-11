Το Ιράν απειλεί με πλήγματα ακόμη και σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη – «Ούτε γραμμάριο ουρανίου δεν φεύγει»

Το Ιράν απειλεί με πλήγματα αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, εφόσον αυτές χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος παράλληλα απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα. Ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε τις θέσεις της Τεχεράνης σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, τονίζοντας ότι η αντίδραση δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή.

Οι απειλές για πλήγματα πέρα από τη Μέση Ανατολή

Ο Μοχσέν Ρεζάι, μιλώντας στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, προειδοποίησε ότι η αντίδραση του Ιράν σε ενδεχόμενο νέο πλήγμα των ΗΠΑ δεν θα περιοριστεί σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι στο στόχαστρο θα μπορούσαν να βρεθούν ακόμη και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θεωρεί απειλή κάθε βάση από την οποία απογειώνονται αμερικανικά αεροσκάφη για να πλήξουν το Ιράν. «Εάν οι Αμερικανοί κάνουν το λάθος και μας επιτεθούν, δεν θα περιοριστούμε στις κοντινές βάσεις», δήλωσε ο Ρεζάι, προσθέτοντας ότι το Ιράν ενδέχεται να πλήξει ακόμη και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ίδιος κάλεσε τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να μη διευκολύνουν ενδεχόμενη επίθεση κατά της χώρας του, τονίζοντας: «Όπου απογειώνονται αμερικανικά αεροσκάφη, θα το θεωρούμε απειλή εναντίον μας». Ο Ιρανός αξιωματούχος έκανε επίσης λόγο για πιθανούς στόχους σε απομακρυσμένα νησιά, τα οποία, όπως είπε, θεωρούνταν μέχρι σήμερα εκτός της εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Κατηγορηματική άρνηση για απομάκρυνση ουρανίου

Εξίσου κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Μοχσέν Ρεζάι στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μεταφοράς του εκτός της ιρανικής επικράτειας. «Δεν θα απομακρύνουμε ούτε ένα γραμμάριο εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν», δήλωσε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού» δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά πως το συγκεκριμένο υλικό θα παραμείνει στη χώρα και θα αξιοποιηθεί από την ίδια. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν έχει δώσει εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε επίπεδα σχεδόν κατάλληλα για κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως δήλωσαν τον Μάιο δύο ανώτερες ιρανικές πηγές.

Οι λόγοι για τη διατήρηση του εμπλουτισμένου υλικού

Ως αιτιολογία για τη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Μοχσέν Ρεζάι επικαλέστηκε την ανάγκη ανάπτυξης πυρηνοκίνητων πλοίων και υποβρυχίων. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιων συστημάτων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δυνατότητα ανάπτυξης μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του υλικού για τις ενεργειακές και αμυντικές ανάγκες της χώρας. Η Ρωσία είχε προτείνει στο παρελθόν την απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον περιορισμό των ανησυχιών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση εναπόκειται στην Τεχεράνη.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και οι διεθνείς εξελίξεις

Ο Ρεζάι ξεκαθάρισε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας συζήτησης με τις ΗΠΑ. Επανέλαβε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού, ανεξαρτήτως ποσότητας. Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν έχει θέσει επτά όρους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εκτιμά ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% —επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για ειρηνική χρήση— όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Δεν είναι σαφές πόση ποσότητα από αυτό το υλικό έχει απομείνει.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποβαθμίσει την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Αναλυτές επισημαίνουν έναν πιο διαλλακτικό τόνο από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο Ρεζάι ανέφερε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki