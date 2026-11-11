Η πολυεθνική άσκηση «Νέμεσις 2026» ολοκληρώθηκε στην κυπριακή ΑΟΖ με ελληνική συμμετοχή

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026», η οποία διεξήχθη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, στην περιοχή κοντά στη Λεμεσό. Στη μεγάλη αυτή στρατιωτική άσκηση συμμετείχαν οκτώ χώρες, με συνολικά 860 άτομα προσωπικό και 39 ναυτικά και αεροπορικά μέσα. Η ελληνική παρουσία ήταν αισθητή, καθώς ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper πραγματοποίησε διπλή διέλευση πάνω από την περιοχή των ασκήσεων.

Η πολυεθνική άσκηση «Νέμεσις 2026»

Η άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026» ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό γεγονός για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο. Η διεξαγωγή της έγινε στην κυπριακή ΑΟΖ, συγκεκριμένα κοντά στην πόλη της Λεμεσού. Συνολικά, στην άσκηση συμμετείχαν οκτώ χώρες, οι οποίες συνέβαλαν με προσωπικό και μέσα, καθώς και με την παρουσία παρατηρητών.

Πιο συγκεκριμένα, με προσωπικό και μέσα συμμετείχαν τα κράτη της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας και της Κύπρου. Παρατηρητές στην άσκηση ήταν από την Αίγυπτο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε σε 860 άτομα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 39 ναυτικά και αεροπορικά μέσα για την εκτέλεση των σεναρίων.

Τα σενάρια που εξετάστηκαν

Κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026», εξετάστηκαν διάφορα σενάρια που αφορούσαν την αντιμετώπιση κρίσεων και την προστασία του θαλάσσιου χώρου. Μεταξύ των σεναρίων αυτών ήταν η κατάληψη ενός σκάφους από τρομοκράτες, η οποία περιλάμβανε και τη διάσωση ομήρων. Παράλληλα, δοκιμάστηκαν διαδικασίες για μαζικές εκκενώσεις, καθώς και η αντιμετώπιση μίας μεγάλης πετρελαιοκηλίδας, ένα σενάριο που αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, σημείωσε ότι η άσκηση κατέστησε δυνατή τη δοκιμή αντιδράσεων σε τρομοκρατικές επιθέσεις, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων δυνάμεων και την εξάσκηση κοινών διαδικασιών, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των χωρών.

Η ελληνική συμμετοχή με F-16 Viper και άλλα μέσα

Η Ελλάδα είχε ενεργό και σημαντική παρουσία στην άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026», αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της στην ανατολική Μεσόγειο. Μία ξεχωριστή εικόνα αποτέλεσε η διπλή διέλευση ενός ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πάνω από την περιοχή όπου διεξαγόταν η άσκηση, προσελκύοντας τα βλέμματα των παρατηρητών και των συμμετεχόντων.

Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε την ανάπτυξη της φρεγάτας «Αδρίας», η οποία συνέβαλε στις ναυτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετείχε με δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης τύπου AS-332 Super Puma, καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, ενισχύοντας τόσο τον αεροπορικό όσο και τον ναυτικό τομέα της άσκησης.

Δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Κύπρου

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, παρακολούθησε την τελική φάση της άσκησης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Πάλμας υπογράμμισε τη σταθερή προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία του θαλάσσιου χώρου της χώρας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός επισήμανε ότι πρωτοβουλίες όπως η «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026» αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική σημασία. Τις χαρακτήρισε ως έμπρακτη έκφραση της κοινής βούλησης των κρατών για συνεργασία, συντονισμό και συλλογική αντιμετώπιση προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Συνέδεσε επίσης την ασφάλεια στη θάλασσα με την ανάπτυξη των φυσικών πόρων στην κυπριακή ΑΟΖ, τονίζοντας ότι η χρήση αυτών των πόρων δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά απαιτεί παράλληλα την προστασία των υποδομών και των δραστηριοτήτων, καθώς και ένα σταθερό περιβάλλον συνεργασίας.

Συμμετοχή άλλων χωρών

Πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο, στην άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026» συμμετείχαν και άλλες χώρες με σημαντικά μέσα και προσωπικό. Το Ισραήλ συνέβαλε με ένα πολεμικό πλοίο, ενισχύοντας τη ναυτική διάσταση της άσκησης. Επιπλέον, το Ισραήλ συμμετείχε με ένα μη επανδρωμένο σύστημα, ένα σκάφος αντιμετώπισης της ρύπανσης, το οποίο ήταν κρίσιμο για το σενάριο της πετρελαιοκηλίδας, καθώς και με τρία αεροσκάφη.

Η Γαλλία επίσης συμμετείχε στην άσκηση, προσφέροντας την παρουσία της και συμβάλλοντας στην πολυεθνική διάσταση της συνεργασίας. Η συμμετοχή των διαφόρων χωρών, τόσο με μέσα όσο και με παρατηρητές, υπογράμμισε τον διεθνή χαρακτήρα της άσκησης και την κοινή δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Με πληροφορίες από: Newsit