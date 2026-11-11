Χιλιάδες ακροδεξιοί από την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για πορεία στην Πολωνία

Η Βαρσοβία της Πολωνίας βρέθηκε την Τετάρτη στο επίκεντρο μιας μεγάλης συγκέντρωσης, καθώς χιλιάδες ακροδεξιοί υποστηρικτές, με σημαντική παρουσία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν στην ετήσια πορεία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα υπό το πρίσμα της οξυμένης πολιτικής έντασης που επικρατεί στη χώρα, η οποία εντάθηκε μετά από μία μαζική ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία. Η Πολωνία γιόρταζε την 108η επέτειο από την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της, με την πορεία να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια συντηρητικά γεγονότα παγκοσμίως.

Η πορεία και οι ισχυρισμοί

Η ετήσια πορεία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας έχει προκαλέσει εδώ και καιρό έντονες τριβές μεταξύ των δεξιών κομμάτων και των πλέον κυβερνώντων κεντρώων. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν την εκδήλωση ως πλατφόρμα για την προώθηση ρατσιστικών και αντισημιτικών ιδεών.

Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Δηλώνουν ότι η συγκέντρωση, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Ένας Πολωνός είναι ο οικοδεσπότης στην Πολωνία», αποτελεί μια γνήσια έκφραση εθνικής υπερηφάνειας. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος των διοργανωτών δήλωσε ότι «οραματιζόμαστε μια Πολωνία που είναι όσο το δυνατόν πιο μονοεθνική».

Πολιτική ένταση και η επίθεση στην Κρακοβία

Η φετινή πορεία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα οξύτερων πολιτικών διαιρέσεων από το συνηθισμένο, γεγονός που επισκίασε εν μέρει τους εορτασμούς. Αυτή η όξυνση οφείλεται κυρίως στις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι εξόργισαν τους εθνικιστές λέγοντας ότι ο άνδρας που σκότωσε έξι ανθρώπους στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας μπορεί να είχε κίνητρο ακροδεξιά ιδεολογία.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ενότητα. «Απευθύνομαι σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα συγκεντρωθούν στη Βαρσοβία. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον και κατά καιρούς μπορεί να είμαστε ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι», δήλωσε ο Τουσκ.

Η έκκληση του πρωθυπουργού και οι θέσεις των διοργανωτών

Συνεχίζοντας την έκκλησή του από το Στετίνο, στη βορειοδυτική Πολωνία, ο Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε τη σημασία των κοινών αξιών που υπερβαίνουν τις πολιτικές διαφορές. «Ωστόσο, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την Πολωνία πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο χώρος, που ορίζεται από την ανεξαρτησία, την ελευθερία και μια ασφαλή Δημοκρατία, είναι κοινό αγαθό», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Οι διοργανωτές της πορείας, από την πλευρά τους, κάλεσαν τον κόσμο να μην εκμεταλλευτεί την εκδήλωση για πολιτικούς σκοπούς. Ο Ραφάλ Μπούκα, εκπρόσωπος των διοργανωτών, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταδικάζουμε τις πολιτικές επιθέσεις που συνδέονται με αυτήν την τραγωδία – ανεξάρτητα από το αν προήλθαν από τη δεξιά ή την αριστερά».

Συμμετοχή και διεθνής παρουσία

Για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πρωτεύουσα, η Πολωνία είχε αναπτύξει επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στη Βαρσοβία. Παρά τις πολιτικές εντάσεις, ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε κάτω από συννεφιασμένο ουρανό σε μια κεντρική πλατεία, με πολλούς από αυτούς να κρατούν μεγάλες πολωνικές σημαίες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Οι διοργανωτές της πορείας ανέμεναν ρεκόρ προσέλευσης, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, φτάνοντας ακόμα και τους μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Μεταξύ των ξένων εθνικιστών που συμμετείχαν, υπήρχαν μέλη του ισπανικού κινήματος νέων Revuelta, το οποίο συνδέεται με το κόμμα Vox, καθώς και μέλη του ουγγρικού ακροδεξιού κόμματος Mi Hazánk, υπογραμμίζοντας τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα της συγκέντρωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki