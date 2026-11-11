Κινεζικό πανεπιστήμιο απέκτησε τσιπ της Nvidia παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

Ένα κινεζικό πανεπιστήμιο, το οποίο διατηρεί βαθιές διασυνδέσεις με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας, απέκτησε τον περασμένο μήνα δύο πανίσχυρα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia. Η αγορά αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους αμερικανικούς περιορισμούς, καθώς το συγκεκριμένο ίδρυμα βρίσκεται στη μαύρη λίστα εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές προμήθειες και φέρνουν στο φως ένα ευρύτερο δίκτυο προμηθειών και μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος, μέσω του οποίου κινεζικά ιδρύματα εξακολουθούν να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές.

Οι διασυνδέσεις του πανεπιστημίου με τον στρατό

Το πανεπιστήμιο που πραγματοποίησε την αγορά είναι το Northwestern Polytechnical University (NPU). Το NPU ανήκει στην ομάδα των «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας», μια ομάδα κινεζικών πανεπιστημίων που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Αυτά τα ιδρύματα έχουν ένα ιστορικό συνεργασίας με το Πεκίνο, διεξάγοντας ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με την άμυνα της χώρας.

Η παρουσία του NPU στη μαύρη λίστα εξαγωγών των ΗΠΑ υπογραμμίζει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον σχετικά με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας από κινεζικούς φορείς με στρατιωτικές διασυνδέσεις. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τα κενά στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία, καθώς η πρόσφατη αγορά των τσιπ της Nvidia δείχνει ότι οι περιορισμοί δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικοί.

Η αξία και ο τρόπος της αγοράς των τσιπ

Σύμφωνα με καταχώριση προμήθειας που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου στις 21 Οκτωβρίου, το Northwestern Polytechnical University αγόρασε δύο τσιπ H200. Το συνολικό ποσό της αγοράς ανήλθε σε 874.700 γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 123.000 δολάρια. Αυτά τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται πανίσχυρα και η απόκτησή τους από ένα κυρωμένο ίδρυμα εγείρει ερωτήματα.

Η προμήθεια των συγκεκριμένων τσιπ δεν έγινε απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, Nvidia. Αντ' αυτού, αγοράστηκαν για λογαριασμό της Σχολής Διοίκησης του πανεπιστημίου, μέσω της κινεζικής εταιρείας Shaanxi Bosuan Network Technology. Αυτός ο έμμεσος τρόπος προμήθειας, μέσω τρίτων εταιρειών, φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που επιτρέπει σε κινεζικά ιδρύματα να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς εξαγωγών.

Οι πιέσεις στην Nvidia και τον διευθύνοντα σύμβουλο

Οι αποκαλύψεις για την αγορά των τσιπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενη πίεση στην Ουάσιγκτον. Ο Χουάνγκ έχει ασκήσει πιέσεις για τη χαλάρωση των περιορισμών στις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Αυτές οι προσπάθειες έγιναν εντονότερες μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει υποστηρίξει ότι η συνέχιση των πωλήσεων αμερικανικών τσιπ στην Κίνα θα διατηρήσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ. Επιπλέον, έχει δηλώσει ότι αυτό θα κρατήσει τους Κινέζους πελάτες εξαρτημένους από την αμερικανική τεχνολογία, κάτι που θεωρεί στρατηγικά επωφελές για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυστηρότεροι έλεγκοι ζητούνται από το Κογκρέσο

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση αυτή. Υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα ισχυρότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη κινεζικών συστημάτων AI. Αυτά τα συστήματα, κατά την άποψή τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό όπλων, την ανάλυση πληροφοριών και τον γενικότερο στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της Κίνας, ενισχύοντας έτσι τις στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου.

Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ των προτάσεών τους περιλαμβάνονται απαιτήσεις παρακολούθησης των τσιπ και ενισχυμένη εποπτεία των εξαγωγών από το Κογκρέσο. Μάλιστα, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών ζήτησαν ενημέρωση από τον Τζένσεν Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου, σχετικά με τις αναφερόμενες επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis