Η Μόσχα προτείνει διμερείς συμφωνίες για νέο πλαίσιο ασφαλείας στην Ευρώπη

Η Μόσχα προτείνει τη σύναψη διμερών συμφωνιών με μεμονωμένα ευρωπαϊκά ή νατοϊκά κράτη, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για το σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν από τον Αλεξέι Ντρομπίνιν, διευθυντή της υπηρεσίας Εξωτερικού Πολιτικού Σχεδιασμού στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την ασφάλεια στη ρωσική πρωτεύουσα. Η ευρωπαϊκή πλευρά, ωστόσο, έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση επί της διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας πριν καταγραφεί πρόοδος στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές προτάσεις για την ασφάλεια

Ο Αλεξέι Ντρομπίνιν έδωσε μία εικόνα του τι εννοεί η Μόσχα όταν αναφέρεται σε ένα νέο πλαίσιο του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη. Αυτό το πλαίσιο, όπως εξήγησε, θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία.

Οι προτάσεις αυτές διατυπώθηκαν κατά την ομιλία του υψηλόβαθμου Ρώσου διπλωμάτη στο Διεθνές Φόρουμ για την Συλλογική Ασφάλεια, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον Ντρομπίνιν, οι προτάσεις αφορούν κυρίως διμερείς συμφωνίες και σύμφωνα με μεμονωμένες ευρωπαϊκές ή νατοϊκές χώρες.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες συμφωνιών

Ο Αλεξέι Ντρομπίνιν παρουσίασε μία σειρά προτάσεων που διαμορφώνουν το πλαίσιο αυτής της νέας διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας. Η πρώτη πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας συλλογικής αμυντικής συμμαχίας ή τη σύναψη διμερών συμφωνιών αμοιβαίας συνδρομής.

Ως παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών, αναφέρθηκαν οι υφιστάμενες σχέσεις που συνδέουν τη Ρωσία με τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα. Αυτές οι συμφωνίες προβλέπουν αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα άμυνας.

Η δεύτερη πρόταση, όπως διατυπώθηκε από τον Ντρομπίνιν, περιλαμβάνει πολιτικές συμφωνίες μη συνδρομής των εκατέρωθεν εχθρών σε περίπτωση επίθεσης. Για την κατηγορία αυτή, δόθηκε ως παράδειγμα το σύμφωνο που συνδέει τη Μόσχα με την Τεχεράνη.

Διμερείς συμφωνίες μη επίθεσης με κράτη του ΝΑΤΟ

Η τρίτη και ιδιαίτερα σημαντική πρόταση που παρουσίασε ο Ρώσος διπλωμάτης αφορά τη σύναψη «διμερών» συμφώνων μη επίθεσης με κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό το είδος συμφωνίας θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Ντρομπίνιν, κατά την ομιλία του, δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε online: «Για παράδειγμα, συμφωνίες αυτού του είδους μπορούν να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, με μεμονωμένα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία στην συνέχεια, για παράδειγμα, επιπλέον ατομικές εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση της Μόσχας να επιδιώξει απευθείας διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με συγκεκριμένα μέλη του ΝΑΤΟ, προσφέροντας ατομικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η στάση της ευρωπαϊκής πλευράς

Παρά τις ρωσικές προτάσεις, η ευρωπαϊκή πλευρά έχει εκφράσει σαφώς την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση επί της διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη, πριν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο θέμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η πρόοδος αυτή, όπως τονίζεται, περιλαμβάνει την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή θέση θέτει ως προϋπόθεση την επίλυση της τρέχουσας σύγκρουσης πριν από οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας.

Το πλαίσιο των συνομιλιών

Το θέμα της νέας διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη ήταν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής διαδικασίας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, κεντρικό θέμα των συνομιλιών που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, ο Μεντίνσκι δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων.

Οι προτάσεις του Αλεξέι Ντρομπίνιν έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα των ρωσικών θέσεων, προσφέροντας συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το μέλλον της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, υπό το πρίσμα των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki