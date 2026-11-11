Γενική απεργία παρέλυσε την Ισπανία εν μέσω οξείας στεγαστικής κρίσης

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ισπανία συμμετείχαν στην πρώτη γενική απεργία της χώρας έπειτα από 14 χρόνια, διαμαρτυρόμενοι για την εκρηκτική αύξηση του κόστους στέγασης. Η 24ωρη πανεθνική κινητοποίηση της Τετάρτης (11/11) είχε ως επίκεντρο την ολοένα και βαθύτερη στεγαστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια νοικοκυριά, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου.

Η πρώτη γενική απεργία μετά από 14 χρόνια

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί την πρώτη καθολική απεργία στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια, με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας και τις ενώσεις ενοικιαστών να τη στηρίζουν ενεργά. Η Σάντρα Μόρα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RNE ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπενθυμιστεί πως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα ενοικιαστές ή πληρώνουν στεγαστικά δάνεια, έχουν τη δύναμη να σταματήσουν την παραγωγή και να παραλύσουν την οικονομία.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε σε ένα πολιτικό κλίμα όπου οι επερχόμενες εκλογές ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία. Η στεγαστική κρίση, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ισπανική κοινωνία.

Υψηλή συμμετοχή και τοπικές διαφοροποιήσεις

Τα εργατικά συνδικάτα έκαναν λόγο για ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή έφτασε το 90% στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα λιμάνια, ενώ στην αποκομιδή απορριμμάτων καταγράφηκε ποσοστό 82%.

Ωστόσο, η εικόνα της συμμετοχής διέφερε ανά περιοχή της χώρας. Η μεγαλύτερη ανταπόκριση στην απεργία καταγράφηκε στις παράκτιες περιφέρειες, όπως η Καταλονία και η Ανδαλουσία, όπου το στεγαστικό πρόβλημα θεωρείται ιδιαίτερα οξύ. Σε άλλες περιοχές, η συμμετοχή ενδεχομένως να ήταν χαμηλότερη, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία.

Επεισόδια και αποκλεισμοί δρόμων

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, σημειώθηκαν διάφορα επεισόδια και αποκλεισμοί. Στη Βαρκελώνη, εργαζόμενοι απέκλεισαν δρόμους, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις φλεγόμενα ελαστικά, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες παρέλυσαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά ή λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας.

Στη Μαδρίτη, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ απεργών και αστυνομικών κοντά στην κεντρική χονδρεμπορική αγορά της χώρας. Διαδηλωτές έσυραν επίσης μεγάλους κάδους ανακύκλωσης στους δρόμους, με σκοπό να εμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί 27 συλλήψεις για μικρής έκτασης επεισόδια σε ολόκληρη την Ισπανία.

Παράλληλες κινητοποιήσεις και καιρικές συνθήκες

Στη Μαδρίτη, η γενική απεργία προστέθηκε στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι απεργούν εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αναταραχής στην πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες απειλούσαν να επηρεάσουν τις προγραμματισμένες απογευματινές διαδηλώσεις. Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει 14 προειδοποιήσεις για δύο καταιγίδες που αναμενόταν να προκαλέσουν ισχυρούς ανέμους, θαλασσοταραχή και έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες για τους απεργούς.

Πολιτικό παρασκήνιο εν όψει εκλογών

Η απεργία αυτή λαμβάνει χώρα λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, οι οποίες θεωρείται ότι ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία. Η πολιτική κατάσταση είναι τεταμένη, με αναφορές που υποδεικνύουν ότι μια νίκη της Δεξιάς θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον αυτονομισμό στην Καταλονία, ξυπνώντας τον «εφιάλτη» της περιοχής.

Η στεγαστική κρίση και οι κοινωνικές αντιδράσεις αποτελούν κεντρικό θέμα στην προεκλογική ατζέντα, επηρεάζοντας το πολιτικό τοπίο της Ισπανίας σε μια κρίσιμη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis