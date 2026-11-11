Συνομιλίες για το ουκρανικό στο Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος, ικανοποίηση Ζελένσκι

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε σήμερα στο Άμπου Ντάμπι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία να συναντά ευρωπαίους εκπροσώπους και αμερικανούς απεσταλμένους. Οι συνομιλίες με τη Ρωσία, που προηγήθηκαν, διήρκεσαν δύο ώρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, έκανε λόγο για αμοιβαία κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα.

Η πορεία των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε στο Άμπου Ντάμπι συνομιλίες με ευρωπαίους εκπροσώπους και αμερικανούς απεσταλμένους. Αυτό συνέβη μετά την ολοκλήρωση των υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλιών με τη Ρωσία, όπως δήλωσε πηγή της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας. Η ίδια ουκρανική πηγή προσέθεσε ότι οι σημερινές συνομιλίες με τη Ρωσία διήρκεσαν δύο ώρες.

Έπειτα από μία πρώτη ημέρα τριμερών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν χθες και χαρακτηρίστηκαν θετικές από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν σήμερα περί το μεσημέρι, ώρα Άμπου Ντάμπι, την επανάληψη των συνομιλιών. Ωστόσο, λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, πηγές των δύο αντιπροσωπειών ανακοίνωσαν τη λήξη τους.

Η πρώτη συνάντηση μετά από μήνες

Η συνάντηση αυτή αποτελούσε την πρώτη μεταξύ των εμπολέμων πλευρών από τον περασμένο Φεβρουάριο. Βασικός στόχος ήταν να σημειωθεί πρόοδος προς την διευθέτηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο σημείο μηδέν από τουλάχιστον τον περασμένο Φεβρουάριο, περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στον δικό της πόλεμο στο Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επανέναρξη των απευθείας επαφών θεωρήθηκε ένα σημαντικό βήμα προς την αναζήτηση λύσεων για την εμπόλεμη κατάσταση. Η προσπάθεια για την επίτευξη προόδου σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή διπλωματικές προσπάθειες.

Η ικανοποίηση του Ζελένσκι και η διεύρυνση των συνομιλιών

Από την Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ικανοποιημένος για μία «αλλαγή στάσης» των αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο είχαν δηλώσει χθες ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διευρυνθούν, σε κάποια χρονική στιγμή, για να περιλάβουν και τους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα τη συμπερίληψή τους στις συνομιλίες, τονίζοντας ότι αυτό δεν ήταν «απλό». Χθες, ο ουκρανός πρόεδρος είχε καλέσει την Ευρώπη να ορίσει εντός του Νοεμβρίου εκπρόσωπό της στις διαπραγματεύσεις, καθώς μέχρι τώρα η Ρωσία προσπαθούσε να αποκλείσει την Ευρώπη από τις συνομιλίες.

Οι δηλώσεις του Ρώσου διαπραγματευτή

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε αμοιβαία κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, ενώ σε άλλα όχι, και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις διαφορές, υπάρχει ένα πεδίο για περαιτέρω διάλογο μεταξύ των πλευρών.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Μεντίνσκι ανέφερε ότι ένα ενδεχόμενο νέο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτέλεσε κεντρικό θέμα των διήμερων συνομιλιών. «Ανταλλάξαμε απόψεις με την αμερικανική πλευρά για το ζήτημα αυτό. Σε ορισμένα σημεία καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη, ενώ σε άλλα όχι. Και αυτή η συζήτηση, φυσικά, θα συνεχιστεί. Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα ασφάλειας, το οποίο θα είναι δίκαιο και δεν θα θέτει καμία συγκεκριμένη χώρα σε μειονεκτική θέση», υπογράμμισε ο κ. Μεντίνσκι.

Με πληροφορίες από: Topontiki