Ουκρανία: Έρευνες για τον θάνατο 23 στρατιωτών από δηλητηρίαση – Στο μικροσκόπιο και ανήλικες

Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ουκρανία εκτεταμένες έρευνες που αφορούν τον θάνατο 23 στρατιωτικών, οι οποίοι φέρονται να έχασαν τη ζωή τους μετά από εσκεμμένη δηλητηρίαση. Οι ουκρανικές αρχές θεωρούν ότι πίσω από τις ενέργειες αυτές βρίσκονται οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες φέρονται να κατηύθυναν τους δράστες. Μάλιστα, στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται και επτά ανήλικες κοπέλες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Η έρευνα για τους θανάτους στρατιωτικών

Τα στοιχεία που αφορούν τις υποθέσεις αυτές έφερε στο φως το ερευνητικό μέσο Slidstvo.Info. Η δημοσίευση έγινε επικαλούμενη απάντηση του Κεντρικού Τμήματος Ερευνών της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας σε αίτημα παροχής πληροφοριών, όπως μεταδίδει η Ukrainska Pravda. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οι 23 στρατιωτικοί βρήκαν τον θάνατο, με το σενάριο της εσκεμμένης δηλητηρίασης να είναι το επικρατέστερο.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση των δραστών, με στόχο τη δηλητηρίαση των στρατιωτικών. Η εμπλοκή ανηλίκων κοριτσιών στην υπόθεση, με επτά από αυτές να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα των ερευνών.

Ο τρόπος δράσης και η στρατολόγηση ανηλίκων

Από τα δεδομένα που έχει συλλέξει η αστυνομία, προκύπτει ότι σε 13 από τις συνολικά 21 υποθέσεις που εξετάζονται, χρησιμοποιήθηκε μεθαδόνη για τη δηλητηρίαση των στρατιωτικών. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προσεγγίζουν και στρατολογούν ανηλίκους, αναθέτοντάς τους εγκληματικές ενέργειες.

Η στρατολόγηση αυτή φέρεται να γίνεται μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, με κυριότερη το Telegram, αλλά και μέσω ιστοσελίδων γνωριμιών και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη εντύπωση και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η νεότερη ύποπτη για τη δολοφονία στρατιωτικού ήταν μόλις 14 ετών όταν φέρεται να διέπραξε το έγκλημα, υπογραμμίζοντας την ευάλωτη φύση των ανηλίκων σε τέτοιες ενέργειες.

Η πορεία των υποθέσεων στη δικαιοσύνη

Μέχρι στιγμής, η πορεία των υποθέσεων παρουσιάζει διαφορετικά στάδια. Σε τέσσερις περιπτώσεις, οι εισαγγελικές αρχές έχουν εγκρίνει την άσκηση ποινικών διώξεων, με τις σχετικές υποθέσεις να βρίσκονται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης διαδικασίας για την απόδοση ευθυνών.

Μία ακόμη υπόθεση διαβιβάστηκε από την αστυνομία σε διαφορετική υπηρεσία επιβολής του νόμου, πιθανόν λόγω της φύσης της ή της δικαιοδοσίας. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με τις αρμόδιες αρχές να συλλέγουν στοιχεία και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα περιστατικά.

Συγκεκριμένα περιστατικά και συλλήψεις

Στις αρχές Οκτωβρίου, η ουκρανική αστυνομία είχε ανακοινώσει την υπόθεση ενός 14χρονου κοριτσιού από το Ρίβνε. Το κορίτσι αυτό φέρεται να δολοφόνησε στρατιώτη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, έπειτα από εντολές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εκδοχή των ερευνητών, η ανήλικη αρχικά πρόσθεσε ναρκωτικές ουσίες στο ποτό του στρατιωτικού και στη συνέχεια τον στραγγάλισε, μια πράξη που αναδεικνύει την ακραία φύση των κατηγοριών.

Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη μιας 17χρονης, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι συνεργάστηκε με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) για τη δηλητηρίαση Ουκρανών στρατιωτών. Τότε, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας, Μαξίμ Τσουτσκιρίτζε, είχε δηλώσει ότι οι αρχές διέθεταν πληροφορίες για δύο θανάτους που συνδέονταν με την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας την σοβαρότητα των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Newsit