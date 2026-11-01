Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε ανήλικο για απειλή τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) προχώρησε σήμερα στη σύλληψη ενός ανηλίκου Ρώσου, ο οποίος κρατείται στο πλαίσιο έρευνας για «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης» στην πρωτεύουσα. Η συγκεκριμένη απειλή αφορούσε το Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, με τις ρωσικές αρχές να έχουν λάβει «επείγουσα ειδοποίηση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το περιστατικό.

Η σύλληψη του ανηλίκου και η έρευνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας, η σύλληψη του ανηλίκου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για την «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης». Η είδηση μεταδόθηκε από το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλέστηκε την ανακοίνωση της FSB. Η υπηρεσία ασφαλείας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση που παρείχε.

Χθες, η FSB είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε λάβει πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας, αφορούσαν προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα. Τότε, η ρωσική υπηρεσία είχε δηλώσει ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής.

Η προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη της απειλής, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες στις ρωσικές αρχές. Η «επείγουσα ειδοποίηση» που έλαβε η Μόσχα από την αμερικανική πλευρά οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας. Η FSB, στην ανακοίνωσή της, τόνισε ρητά: «Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση».

Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα ασφαλείας. Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ΗΠΑ αφορούσαν συγκεκριμένα την προετοιμασία μιας τρομοκρατικής ενέργειας στην ρωσική πρωτεύουσα, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της έρευνας και τελικά στη σύλληψη του ανηλίκου υπόπτου.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

Παράλληλα με τις ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς, η αμερικανική πρεσβεία στην ρωσική πρωτεύουσα εξέδωσε επίσης τη δική της ενημέρωση. Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων». Η συγκεκριμένη απειλή, όπως προσδιορίστηκε, αφορούσε το Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας.

Στην ανακοίνωσή της, η αμερικανική πρεσβεία διευκρίνισε επίσης ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές. Αυτό επιβεβαιώνει το επίπεδο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αποτροπή πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών και την προστασία των πολιτών.

Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν σημαντικά στοιχεία που συνδέουν τον συλληφθέντα ανήλικο με την απειλή. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν φωτογραφίες αναρτημένες από τον ίδιο στον λογαριασμό του στο TikTok. Σε αυτές τις φωτογραφίες, ο ανήλικος εμφανιζόταν να φορά στρατιωτικά ρούχα και κουκούλα, ενώ κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτόματο όπλο.

Επιπλέον, βρέθηκαν φωτογραφίες του ανηλίκου εντός του Μουσείου του Τσαρίτσινο, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «Βρήκα τόπο». Αυτό το εύρημα ενισχύει την υποψία ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης. Οι έρευνες στο τηλέφωνο του συλληφθέντος αποκάλυψαν επίσης τη συνδρομή του σε ένα νεοναζιστικό κανάλι στο Telegram, καθώς και ιστορικό αναζητήσεων που αφορούσαν «τρομοκρατικές ενέργειες και μαζικούς φόνους», σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB.

Με πληροφορίες από: Topontiki