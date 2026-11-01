Σερβία: Συνελήφθη ο αρχηγός της εγκληματολογικής αστυνομίας – Στο στόχαστρο για κατάχρηση εξουσίας

Οι αρχές στη Σερβία προχώρησαν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στη σύλληψη του Μάρκο Κρίτσακ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση εξουσίας. Μαζί του συνελήφθη και ο Μπόσκο Σεκούλοβιτς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Οι συλλήψεις συνδέονται με τον χειρισμό υπόθεσης ανθρωποκτονίας στο Βελιγράδι και την πρόκληση ζημίας σε πρώην αξιωματικό.

Η σύλληψη των αξιωματικών

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, οι σερβικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Μάρκο Κρίτσακ, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας στη Σερβία. Παράλληλα, συνελήφθη και ο Μπόσκο Σεκούλοβιτς, ο οποίος είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Οι δύο αξιωματικοί θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση υπηρεσιακής εξουσίας και παραβίαση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Σε βάρος τους διατάχθηκε κράτηση έως 48 ωρών, όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ανώτερης Εισαγγελίας του Βελιγραδίου, Νένταντ Στεφάνοβιτς, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης. Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πράξεις τους φέρεται να προκάλεσαν ζημία και σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων του Βεσελίν Μίλιτς, πρώην επικεφαλής της Αστυνομίας του Βελιγραδίου.

Η υπόθεση ανθρωποκτονίας και οι κατηγορίες

Η έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις συνδέεται με τον χειρισμό της υπόθεσης δολοφονίας του Αλεξάνταρ Νέσοβιτς, γνωστού και ως «Μπάγια», ο οποίος παρουσιαζόταν ως πρόσωπο με διασυνδέσεις στον οργανωμένο υπόκοσμο. Ο Νέσοβιτς δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2026 σε εστιατόριο της περιοχής Σένιακ, στο Βελιγράδι, και την αστυνομική έρευνα για την ανθρωποκτονία είχαν αναλάβει ο Κρίτσακ και ο Σεκούλοβιτς.

Τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, συνελήφθη ο τότε επικεφαλής της Αστυνομίας του Βελιγραδίου, Βεσελίν Μίλιτς, ως ύποπτος για μη καταγγελία εγκλήματος και του δράστη του, καθώς και για υπόθαλψη εγκληματία. Αφού πέρασε σχεδόν δύο μήνες υπό κράτηση, ο Μίλιτς υπέβαλε μήνυση κατά των Μάρκο Κρίτσακ και Μπόσκο Σεκούλοβιτς. Στη μήνυση αυτή, τους κατηγορούσε ότι παράδωσαν στην εισαγγελία αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του, τα οποία ήταν επιλεκτικά, ελλιπή και ψευδή, όπως είχε δημοσιευθεί στον σερβικό Τύπο τον Ιούλιο.

Πρόσθετες κατηγορίες κατά του Κρίτσακ

Πέρα από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι ο Μάρκο Κρίτσακ ερευνάται επίσης για κακομεταχείριση και βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, φέρεται να συμμετείχε σε περιστατικό κακοποίησης υπόπτου στις 16 Μαΐου 2026. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί ένα ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι διαδηλώσεις

Ο 42χρονος Μάρκο Κρίτσακ είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών από το φοιτητικό κίνημα για αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εναντίον του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η άνοδός του στην ιεραρχία της σερβικής αστυνομίας είχε αποδοθεί από σερβικά μέσα ενημέρωσης στην αφοσίωσή του στον Βούτσιτς, του οποίου το πολιτικό στρατόπεδο βρισκόταν στην εξουσία από το 2012.

Η Φοιτητική Λίστα, η οποία υποστηρίχθηκε από το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας, είχε ζητήσει την Πέμπτη την παραίτηση του Κρίτσακ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, στις οποίες επικράτησε η Φοιτητική Λίστα, έναντι του πολιτικού συνασπισμού που υποστήριζε ο εθνικιστής τέως Πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η άρνηση σύνδεσης με τις εκλογές

Παρά το γεγονός ότι η σύλληψη έλαβε χώρα λίγο μετά τις εκλογές, ο επικεφαλής της Ανώτερης Εισαγγελίας του Βελιγραδίου, Νένταντ Στεφάνοβιτς, απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση της αστυνομικής επιχείρησης με την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση. «Η σύλληψη αυτή δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos