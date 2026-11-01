Συνέλαβαν τον Batman εν μέσω επεισοδίων στη Φρανκφούρτη

Ένας διαδηλωτής ντυμένος ως ο γνωστός ήρωας των κόμικς, Batman, βρέθηκε ανάμεσα στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Οι ταραχές εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο μαζικών διαδηλώσεων που οργανώθηκαν για την εκπαίδευση και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Η παρουσία του «Σκοτεινού Ιππότη» στα γεγονότα έγινε γρήγορα viral.

Βίαιες συγκρούσεις και καταστροφές

Στη Φρανκφούρτη, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο σε σημεία του κέντρου της πόλης. Καταγράφηκαν λεηλασίες σε τουλάχιστον δύο καταστήματα, ενώ αρκετές ακόμη επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Η αστυνομία έκανε λόγο για σπασμένες βιτρίνες σε αρκετά καταστήματα.

Επιπλέον, εκτοξεύτηκαν βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης ή να αποχωρήσουν από την περιοχή, λόγω της κλιμακούμενης έντασης και των καταστροφών.

Οι κινητοποιήσεις της «Gen Z regelt»

Οι μαζικές κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z regelt», που σημαίνει «Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει δράση». Η συγκεκριμένη ομάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και λύσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, ωστόσο στη Φρανκφούρτη η ένταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας στις καταστροφές και τις συλλήψεις.

Η σύλληψη του «Σκοτεινού Ιππότη»

Ο επίδοξος «Σκοτεινός Ιππότης» φορούσε τη χαρακτηριστική στολή του γνωστού ήρωα των κόμικς όταν συνελήφθη από τις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις. Η παρουσία του διαδηλωτή με τη στολή του Batman ανάμεσα στο πλήθος των διαδηλωτών προσέλκυσε την προσοχή.

Η εικόνα του συνεληφθέντος Batman έγινε γρήγορα viral, καθώς οι κινητοποιήσεις στην πόλη είχαν πάρει βίαιη τροπή και η σύλληψη ενός τόσο αναγνωρίσιμου χαρακτήρα ξεχώρισε μέσα στο γενικότερο χάος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr