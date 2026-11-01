Ιράν: Ένας νέος πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο – Ο Τραμπ δεν θα μπορεί να καθορίσει τη λήξη του

Το Ιράν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύοντας ότι μια ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο μεγαλύτερης διάρκειας. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, η Ουάσινγκτον δεν θα μπορεί να καθορίσει μονομερώς ούτε τη διάρκειά της ούτε τους όρους τερματισμού της. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την ελπίδα για διπλωματική αποτροπή της σύγκρουσης, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμα για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο.

Η αυστηρή προειδοποίηση της Τεχεράνης

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με τις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Ο Ακραμίνια υπογράμμισε ότι ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τον προηγούμενο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν σε θέση να καθορίσει τη χρονική στιγμή ή τους όρους της κατάπαυσης των εχθροπραξιών.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τον προηγούμενο και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να καθορίσει τη χρονική στιγμή ή τους όρους» της κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη απάντησε με αυτόν τον τρόπο στις νέες απειλές που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της σχετικά με την πιθανή εξέλιξη μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Το πλαίσιο της έντασης με την Ουάσινγκτον

Η προειδοποίηση από την πλευρά του Ιράν εκφράζεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, η οποία αφορά την εξέλιξη της αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον. Οι νέες απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις δηλώσεις να ανταλλάσσονται και τις προειδοποιήσεις να εντείνονται.

Η Τεχεράνη τονίζει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διάρκειας και των όρων τερματισμού ενός ενδεχόμενου νέου πολέμου. Αυτό υπογραμμίζει την ιρανική θέση ότι οποιαδήποτε νέα σύγκρουση δεν θα είναι μια εύκολα διαχειρίσιμη υπόθεση για τις ΗΠΑ.

Η διπλωματική προσέγγιση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Την ίδια περίοδο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αποτρέψουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, μίλησε σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Εκεί, τόνισε ότι μια νέα σύγκρουση δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Γκαργκάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την επιθυμία των Εμιράτων για αποκλιμάκωση της έντασης μέσω της διπλωματίας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αναταραχές στην περιοχή.

Ετοιμότητα για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο

Παρά τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του προετοιμάζεται και για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε την ετοιμότητα των Εμιράτων να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, βασιζόμενος σε προηγούμενες εμπειρίες.

«Το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», πρόσθεσε ο Γκαργκάς. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια στάση προετοιμασίας και ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos